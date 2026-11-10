Mưa lớn gây sạt lở, ngập cục bộ một số tuyến đường ở Huế

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục, xử lý các điểm sạt lở để thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, tối 9/11 và sáng 10/11, mưa lớn kéo dài trên Quốc lộ 49 kết nối trung tâm thành phố Huế với các xã miền núi A Lưới, gây sạt lở taluy dương, cây xanh ngã đổ tại một số vị trí, trong đó có km56+400 và km61+400, ảnh hưởng đến giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, người dân được cảnh báo tạm thời dừng lưu thông qua khu vực.

Các lực lượng đang triển khai phương tiện, nhân lực hốt dọn đất đá, dự kiến thông tuyến chậm nhất vào 8 giờ cùng ngày. Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng, tập kết máy móc, thiết bị và nhân lực tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, cây đổ để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố.

Điểm sạt lở trên Quốc lộ 49 do mưa lớn. Ảnh: TTXVN phát

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã A Lưới 5, chính quyền địa phương đã di dời 10 hộ ở thôn Hồng Hạ 1 ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đồng thời di chuyển, kê đồ đạc đối với 12 hộ ở thôn Hồng Hạ 2 có nguy cơ bị ngập. Tại xã A Lưới 2, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phước Thành và thôn A Co. Nước từ trên núi đổ xuống, trong khi hệ thống cống thoát nước không đáp ứng kịp, một số vị trí bị đất đá bồi lấp khiến nước tràn qua mặt đường, gây cản trở giao thông.

Các lực lượng chức năng đang triển khai nạo vét cống, khơi thông dòng chảy để xử lý tình trạng ngập úng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực đang xảy ra sạt lở, ngập úng; đồng thời chủ động theo dõi tình hình thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Trong những giờ qua, tại thành phố Huế vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi có mưa to đến rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến từ 35-100mm; vùng núi từ 100-400mm, có nơi cao hơn như A Lưới 474,4mm, Hồng Trung 545,8mm, Hương Phú 698,4mm.

Dự báo, từ ngày 10-12/11, thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm. Cảnh bảo mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ thuộc các phường, xã: Từ xã A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây- Lăng Cô... Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra ngập, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố và những nơi có hệ thống thoát nước kém.