Mưa lớn gây sạt lở, hư hỏng nhiều công trình giao thông, kè biển

Mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, đáng chú ý, tại phường Quy Nhơn Nam, khoảng 10 giờ ngày 11/11, mưa lớn gây sạt lở đất, đá tại Km18+900, Quốc lộ 1D, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai chốt chặn, điều tiết, phân luồng phương tiện. Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh tổ chức khắc phục, gia cố vị trí sạt lở.

Cũng tại khu vực phía Đông tỉnh, mưa lớn kết hợp gió mạnh, sóng biển cao và triều cường đã gây hư hỏng nặng mái kè biển đường An Dương Vương. Một số vị trí ống nhựa chèn khe hàng ống buy chân kè bị gãy, làm cát bên trong bị rút, dẫn đến sụt lún, hư hỏng mái kè với chiều dài khoảng 150m. Đường dạo bộ dọc tuyến kè bị sụt lún, hư hỏng khoảng 50m²; đá granite lát nền bị cuốn trôi ra biển.

Tại xã Canh Vinh, sáng 10/11, nước từ trên núi đổ xuống kéo theo đất, đá tràn qua mặt đường đèo Nha Sam - tuyến giao thông dài hơn 13km dẫn vào làng Canh Tiến. Khu vực cầu Suối Bà Lương cũng xảy ra sạt lở mố cầu, ảnh hưởng đến an toàn công trình và giao thông qua khu vực. Chính quyền địa phương đã triển khai cảnh báo, rào chắn, kiểm soát giao thông và phối hợp khắc phục các vị trí sạt lở.

Tại xã An Lão, tuyến đường từ thôn Hòa Bình lên La Vuông bị sụp mương với chiều dài khoảng 12m, một số vị trí trên tuyến xảy ra sạt lở đất. Cầu tạm phục vụ thi công công trình cầu An Lão bị nước lớn xói lở mố cầu, hiện đã cấm người qua lại và tổ chức điều tiết giao thông theo các tuyến đường tránh.

Lượng nước lớn liên tục từ thượng nguồn đổ về chảy tràn trên Quốc lộ 1D.

Ngoài ra, tuyến đường khu nội bộ Núi Một có một số đoạn nước chảy tràn, đất đá vùi lấp hệ thống thoát nước khu dân cư và rãnh dọc với chiều dài khoảng 350m. Tuyến kênh, mương thoát nước tại thôn An Hưng Bắc cũng bị đổ, gãy khoảng 22m.

Một số khu vực dân cư khác cũng bị ảnh hưởng. Tại phường Quy Nhơn Đông, chiều 10/11, nước ngập tràn Quy Nhơn 1 khoảng 0,5m và tràn qua tuyến đường Điện Biên Phủ. Chính quyền địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, cấm người dân qua lại nhằm phòng tránh tai nạn.

Đặc biệt, tại xã Tuy Phước, khoảng 9 giờ ngày 11/11, mực nước lũ trên sông Hà Thanh dâng cao, tạo chênh lệch mực nước giữa phía sông và phía đồng, khiến nước chảy qua thân đê tại khu vực tổ dân phố Vân Hội và thoát vào kênh tiêu địa phương. Chính quyền xã đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và vật tư để xử lý, gia cố, hộ đê, bảo đảm an toàn công trình.

Theo thống kê, từ ngày 9/11 đến 14 giờ ngày 11/11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như An Toàn 606mm, cầu sông Đinh 537mm, xã An Vinh 462mm, Hà Văn Trên 443mm và Làng Cát 424mm.

Lượng nước lớn liên tục từ thượng nguồn đổ về chảy tràn trên Quốc lộ 1D. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Mưa lớn cũng khiến mực nước sông Hà Thanh tại trạm Diêu Trì lúc 15 giờ ngày 11/11 đạt 6,39m, vượt báo động 3 là 0,89m. Mực nước sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn cao hơn báo động 1 là 0,84m.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Trước tình hình trên, tỉnh Gia Lai đã tổ chức sơ tán tập trung 92 hộ với 294 nhân khẩu và sơ tán xen ghép 10 hộ với 25 nhân khẩu tại xã Canh Vinh khỏi các khu vực nguy hiểm. Riêng tại làng Canh Tiến, 178 hộ dân đã chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp tuyến đường độc đạo bị chia cắt, cô lập.

Các địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các công trình xung yếu, khẩn trương khắc phục những vị trí sạt lở, hư hỏng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.