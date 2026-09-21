Mưa lớn gây sạt lở, hư hại nhà dân và cây cối tại Lâm Đồng

Tại Bon B’Dơng, xã Quảng Khê, mưa lớn đã gây ngập cục bộ và sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Đến trưa 21/9, có 15 căn nhà bị hư hại, buộc chính quyền địa phương phải di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn. Khoảng 1.100 cây cà phê và cây ăn trái bị hư hỏng, hơn 3.000m² đất có nguy cơ tiếp tục sạt trôi.

Trước đó, đêm 20/9, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ. Sáng 21/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an, quân đội, dân quân cùng các tổ chức, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ người dân thu dọn đất đá, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Mưa lớn gây thiệt hại ở xã Quảng Khê.

Cũng trong ngày 21/9, tại tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Lang Biang – Đà Lạt, mưa lớn gây sạt lở tại Km15+500 và Km15+700. Gần chục cây thông bật gốc, đổ chắn ngang mặt đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổ Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng cứu nạn, cứu hộ, lực lượng phản ứng nhanh phường Lang Biang – Đà Lạt và Điện lực Lâm Đồng khẩn trương tiếp cận hiện trường, cưa hạ, di dời cây đổ và đất đá, giải phóng mặt đường.

Trưa nay, gần 10 cây thông ngã đổ ra tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Langbiang - Đà Lạt.

Đến nay, tỉnh lộ 722 đã được khắc phục, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, cây gãy đổ vẫn có thể xảy ra. Người dân và du khách khi lưu thông qua các khu vực có địa hình dốc, ven taluy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chủ động theo dõi thời tiết và tình hình giao thông để phòng tránh các tình huống bất ngờ.

Cũng trong sáng nay, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lở tại đèo Prenn Đà Lạt.

Vị trí sạt lở trên mái taluy dương đèo Prenn Đà Lạt.

Điểm sạt lở mới xuất hiện tại taluy âm đèo Prenn Đà Lạt.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo trong mùa mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí lực lượng trực, theo dõi thường xuyên tại khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời đặt biển cảnh báo đầy đủ ở hai đầu tuyến để kịp thời hướng dẫn người dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ngành chuyên môn khẩn trương hoàn tất các thủ tục, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực đèo Prenn, huy động nhân lực, phương tiện và nguồn lực cần thiết để khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện qua tuyến đèo.