Mưa lớn gây sạt lở đường dẫn cầu, ngập cục bộ tại phía Đông Đắk Lắk

Mưa lớn gây sạt lở, cuốn trôi một đoạn đường dẫn vào cầu Suối Cái (xã Phú Hòa 1). (Ảnh: TTXVN phát)

Từ tối 30/10 đến ngày 31/10, mưa lớn khiến một số khu vực trũng thấp phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập.

Nước chảy xiết tại một số sông, suối gây sạt lở, cuốn trôi một đoạn đường dẫn vào cầu Suối Cái, thuộc xã Phú Hòa 1, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa 1, mưa lớn kéo dài từ tối 30/10 đến rạng sáng 31/10 khiến nước chảy mạnh qua khu vực cầu Suối Cái (thôn Nhất Sơn), gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 15 m đường tại một bên đầu cầu. Sự cố khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Đến trưa cùng ngày, các doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ đổ đất, khắc phục tạm thời đoạn đường bị sạt lở. Hiện giao thông qua khu vực cơ bản ổn định.

Trong ngày 31/10, một số khu vực trũng thấp ven sông Ba thuộc xã Sơn Hòa cũng bị ngập cục bộ do nước sông dâng cao, gây ngập một phần diện tích hoa màu và một số tuyến đường giao thông nông thôn.

Ông Trần Minh Thân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hòa, cho biết đêm 30/10 và sáng 31/10, địa phương có mưa liên tục với lượng mưa khá lớn. Nước từ các khu vực cao đổ dồn xuống vùng thấp như thôn Thạnh Hội, thôn Đông Hòa… khiến một số khu vực trũng ven sông Ba, các con suối và tuyến đường bị ngập. Tuy nhiên, tình trạng ngập chủ yếu xảy ra cục bộ tại một vài nơi; nước dâng trong thời gian ngắn rồi rút nhanh.

Đến sáng 31/10, nước đã rút. Qua nắm tình hình trên địa bàn, mưa lớn và nước dâng chưa gây thiệt hại đáng kể về nông nghiệp và tài sản của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/10, nhiều khu vực tại Đắk Lắk ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc. Số liệu quan trắc cho thấy, trong 6 giờ (từ 20 giờ ngày 30/10 đến 2 giờ ngày 31/10), lượng mưa tại Sơn Xuân (Đắk Lắk) đạt 86,2 mm, Xuân Sơn đạt 64,6 mm…

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo (tính từ 2 giờ ngày 31/10), Đắk Lắk tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 120 mm.

Các khu vực được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm các xã, phường Vân Hòa, Cư Pui, Đồng Xuân, Đức Bình, Hòa Xuân, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Tuy An Tây và Xuân Phước thuộc tỉnh Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định những tháng cuối năm 2026, tình hình thời tiết trên địa bàn Đắk Lắk có thể diễn biến phức tạp, cực đoan. Nguy cơ không chỉ đến từ mưa lớn mà còn bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xuất hiện từ 4-7 đợt mưa lớn. Các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển cũng được đưa vào phương án ứng phó.

Để chủ động trước các tình huống khẩn cấp, tỉnh đã rà soát, củng cố lực lượng, sẵn sàng huy động hơn 26.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị quân đội của Trung ương và quân khu đóng quân trên địa bàn./.