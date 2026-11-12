Mưa lớn gây sạt lở diện rộng, nhiều khu vực miền núi bị chia cắt

Sạt lở khiến đất đá đổ tràn vào nhà dân gây thiệt hại.

Sạt lở bủa vây, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Tại xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều tuyến đường vào khu dân cư, tuyến ĐH1 và khu vực trước Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (phân hiệu). Đáng chú ý, tuyến đường vào làng ông Văng, ông Thái xuất hiện tình trạng sạt lở taluy âm tạo hàm ếch dài 25m, cùng 3 vị trí sạt lở taluy dương với tổng chiều dài 32m. Khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 150m³, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước và giao thông. Trên tuyến ĐH1, sạt lở xuất hiện tại 4 vị trí, tổng chiều dài khoảng 40m, khối lượng đất ước 350m³. Khu vực trước cổng trường học nói trên cũng bị sạt lở taluy dương với khối lượng đất khoảng 200m³. Nhiều tuyến đường vào các khu dân cư thuộc thôn Sar Chỉa, Moang Roang, Bằng Xim cũng bị đất đá tràn xuống, bồi lấp hệ thống thoát nước. Ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Trà Leng đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ cao. Địa phương đồng thời dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại 3 thôn có nguy cơ bị cô lập gồm Moang Roang, Sar Chỉa và Tak Cleng. Mỗi thôn được bố trí 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm nhằm bảo đảm nguồn cung thiết yếu khi giao thông bị chia cắt.

Tại xã Trà Tân, mưa lớn khiến mực nước các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt một số vị trí. Địa phương ghi nhận 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường ĐH, ĐX và 3 điểm trên QL40B, gồm khu vực gần đập thủy điện Sông Tranh 2, cầu Nước Vin (Km73+800) và thủy điện Tà Vi. Các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Công ty Mỏ đá Trà Giác và đơn vị quản lý QL40B đã điều động phương tiện đến hiện trường khắc phục, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý sự cố.

Mưa lớn nước lũ tràn về gây chia cắt tại xã Trà Giáp.

Trong khi đó, tại xã Trà Đốc, mưa lớn liên tục trong hai ngày 10 và 11-11 khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở, đe dọa một số hộ dân. Ngày 10-11, hàng chục khối đất đá đổ xuống hiên nhà chị Hồ Thị Luyện (tổ 2, thôn 8). Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng, chống thiên tai tại chỗ khẩn trương huy động nhân lực hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đến sáng 11-11, có 13 hộ dân tại thôn 8 được vận động di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Trà Liên, mưa lớn kéo dài trong 3 ngày khiến nước các sông dâng cao, xuất hiện 4 điểm sạt lở trên tuyến ĐH3, khu vực thôn Làng Gạch. Đặc biệt, hơn 1.000m³ đất đá từ các khe suối nhỏ tràn xuống mặt đường tuyến ĐH2, khiến giao thông tạm thời ngưng trệ. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, khuyến cáo người dân không lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Chủ động sơ tán dân, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ

Tại xã Trà Giáp, ông Phùng Văn Nam – Chủ tịch UBND xã cho biết, lượng mưa bình quân trong hai ngày 10 và 11-11 ước khoảng 300mm, gây sạt lở nhiều tuyến đường và ảnh hưởng đến nhà ở của người dân. Tuyến đường dược liệu lên thôn 4 xuất hiện 2 điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 200m³; tuyến đường từ thôn 4B đi thôn 4A bị sụt lún, đứt gãy một đoạn rộng khoảng 1m. Một số tuyến đường khác như thôn 2 đi khu dân cư Xà Lu, thôn 1 đi nóc ông Sơn cũng bị đất đá tràn xuống mặt đường. Đáng lo ngại, tại tổ 16, thôn 3, nhà bếp của hộ ông Trần Thanh Hải bị đất đá sạt lở làm sập hoàn toàn, khối lượng đất khoảng 150m³. Gia đình có 5 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Tại tổ 2, thôn 2, đất sạt lở phía sau làm sập hoàn toàn phần tường nhà bếp của hộ bà Châu Thị Kim Cúc, có 6 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã vận động gia đình di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Lãnh đạo xã Trà Linh kiểm tra một số vị trí bị sạt lở.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại xã Trà My.

Tại xã Trà My, mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Theo ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã, địa phương hiện có 12 điểm ngập, trong đó nhiều vị trí thuộc các thôn Long Sơn, Trà Sơn, Đồng Trầu, Đồng Trường và Dương Hòa. Các tuyến QL40B và QL24C đoạn qua địa bàn bị ngập nước, phương tiện không thể lưu thông. Đặc biệt, tại thôn Đồng Trầu xảy ra sạt lở đồi núi, đất đá vùi lấp một phần nhà của hộ ông Lê Quang Hiếu. Đến sáng 11-11, địa phương đã sơ tán 90 hộ dân tại các khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Tại xã Nam Trà My, mưa lớn làm phát sinh 7 điểm sạt lở trên một số tuyến đường. Một số điểm sạt lở nhỏ tại các thôn Tak Pỏ, Nước Xa và Tak Tố đã được lực lượng tại chỗ khơi thông, bước đầu bảo đảm xe máy qua lại. Riêng tại làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ, một số hộ dân đã di dời đến Trung tâm tổ chức sự kiện - Phiên chợ sâm Ngọc Linh để tránh trú. Trong khi đó, một số đoạn trên QL40B qua thôn Nước Xa xuất hiện sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nếu mưa kéo dài.

Cùng thời điểm, tại xã Trà Linh, sạt lở đất xuất hiện tại khu dân cư Măng Lùng và một số tuyến đường giao thông. Sáng 11-11, Chủ tịch UBND xã Trà Linh Trịnh Minh Hải cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trực tiếp kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xác định những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Lãnh đạo địa phương chỉ đạo các lực lượng vận động người dân sống gần khu vực nguy hiểm khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời huy động xe múc, xe ủi khắc phục các điểm sạt lở, từng bước khôi phục giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Thành Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án, sớm tiếp cận hiện trường để khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt. Các đơn vị phải lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực ngập sâu, sạt lở; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Trong điều kiện mưa lớn còn kéo dài, việc chủ động rà soát khu vực xung yếu, tổ chức sơ tán dân và kiểm soát chặt các tuyến đường nguy hiểm được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Sạt lở khiến đất đá tràn xuống đường gây ách tắt giao thông tại xã Trà Leng.

Nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi ngập sâu

Tại Quảng Ngãi, nước lũ tiếp tục dâng tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Bình Chương. Theo ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương, mưa lũ đã ảnh hưởng đến khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đang tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và trâu bò đến nơi cao ráo. Trước tình trạng nhiều tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, Công an xã Bình Chương phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Tại tuyến Đường tỉnh 622B, đoạn qua thôn An Điểm 2, các tổ công tác tổ chức chốt chặn, bố trí rào chắn, giăng dây và đặt biển cảnh báo, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Tại xã Phước Giang, nước sông Phước Giang dâng nhanh khiến 460 hộ dân ở 5 thôn bị ngập, một số nơi nước tràn vào nhà sâu hơn 1m. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân. Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, nước sông Trà Bồng dâng cao gây ngập các khu dân cư ở thôn Đông Yên, Mỹ Huệ; nhiều tuyến đường bị chia cắt, địa phương đã cho học sinh tại các trường thuộc địa bàn thôn Bình Dương cũ nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Người dân Nam Trà My được di dời đến nơi an toàn trong đêm 10-11.

Tại tỉnh Gia Lai, mưa lớn cũng gây ra sự cố sạt lở đất đá trên tuyến Quốc lộ 1D, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11-11, tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk trên tuyến Quốc lộ 1D, lượng lớn đất đá cùng cây cối từ taluy bất ngờ đổ xuống, tràn lấp một phần mặt đường. Vị trí sạt lở thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam, khu vực trước Resort Avani và dốc đèo Quy Hòa. Ngay khi xảy ra sự cố, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp ứng phó.