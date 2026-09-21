Mưa lớn gây sạt lở đèo Sông Pha, cảnh báo nguy cơ tiếp diễn trên quốc lộ 27

Sáng 21/9, trao đổi về công tác khắc phục điểm sạt lở trên đèo Sông Pha, ông Đặng Đức Nhã, Phó giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình (đơn vị bảo trì quốc lộ 27), cho biết, trước mắt, đơn vị đang triển khai lắp đặt biển báo phụ tạm thời để cảnh báo các phương tiện qua khu vực. Đồng thời, đơn vị tiếp tục gia cố và lắp đặt hệ thống biển báo cố định nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị bảo trì khắc phục sạt lở ta luy tại Km 218+730 trên quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha.

Đối với việc xử lý điểm sạt lở, ông Nhã cho biết, hiện đơn vị đang chờ chỉ đạo của chủ đầu tư để triển khai phương án và chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện các bước khắc phục tiếp theo.

Theo ông Nhã, nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại khu vực này vẫn hiện hữu, đặc biệt trong trường hợp mưa lớn kéo dài. Vị trí sạt lở đã khoét sâu và nằm sát mặt đường nên nếu tiếp tục chịu tác động của mưa, đất đá có thể tiếp tục sạt xuống, ảnh hưởng đến nền, mặt đường và an toàn giao thông.

CSGT tỉnh Khánh Hòa đảm bảo an giao thông tại đoạn đường xảy ra sạt lở.

Trước đó, vào chiều 20/9, tại Km 218+730 trên quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha (đèo Ngoạn) xảy ra sạt lở lớn.

Vị trí sạt lở nằm tại ta luy âm của đoạn đường phía trên, đồng thời là ta luy dương của đoạn đường phía dưới.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị thi công đã triển khai các biện pháp cảnh báo giao thông, huy động nhân lực và phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, khu vực này tiếp tục có mưa lớn trong chiều 20/9, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua đèo Sông Pha cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành các biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi qua đèo.

Trong điều kiện mưa lớn, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không vượt tại các đoạn cua và chủ động dừng xe tại vị trí an toàn nếu điều kiện lưu thông không bảo đảm.