Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 22-11 đến sáng nay (26-11), trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và khu vực Trung Bộ đã có mưa, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi tường) cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở đất trên một số tuyến giao thông quan trọng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Quảng Trị, Huế.

Mưa lớn gây sạt lở đất, vùi lấp một tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: CTV.

Tại tỉnh Lào Cai, Km131+900 Quốc lộ 279 xảy ra sạt lở với khối lượng khoảng hơn 5.000m3, gây ách tắc giao thông. Hiện chính quyền địa phương đã lập rào chắn cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện di chuyển khỏi khu vực sạt lở và huy động lực lượng, máy móc xử lý sạt lở.

Tại Km9+400 Quốc lộ 15D thuộc tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận sạt lở đất, gây ách tắc tuyến đường giao thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm và đã khẩn trương huy động lực lượng, máy móc xử lý sạt lở; hiện đã thông xe bước đầu.

Trong khi đó tại thành phố Huế, Km 61+250 Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 bị sạt lở Taluy dương, chiều dài ảnh hưởng khoảng 20m; đất đá rơi xuống mặt đường với khối lượng khoảng hơn 400m3. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện di chuyển khỏi khu vực sạt lở và khẩn trương khắc phục điểm sạt lở; hiện đã thông xe 1 làn.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 27-11 đến sáng 30-11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.

Hiện nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục dao động ở trên mức báo động 1; trên các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dự kiến có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Ngày 26-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục duy trì trực ban nghiêm túc 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 3,5 triệu tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tới người dân các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 65/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trọng tâm là các giải pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.