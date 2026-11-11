Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông ở miền núi Đà Nẵng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 7 giờ ngày 11-11 đến 7 giờ ngày 12-11, trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-115mm, riêng khu vực Trà My có thể đạt 95-155mm. Một số địa phương như Núi Thành, Tiên Phước có lượng mưa dự báo từ 75-115mm; Khâm Đức từ 63-103mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi.

Sạt lở đồi núi, đất đá vùi lấp một phần nhà của hộ ông Lê Quang Hiếu.

Tại xã Trà My, ông Phùng Văn Huy, Bí thư Đảng ủy xã Trà My cho biết, hiện nay các tuyến QL40B và QL24C đoạn qua địa bàn xã bị ngập nước, khiến phương tiện không thể lưu thông. Đặc biệt, tại thôn Đồng Trầu xảy ra sạt lở đồi núi, đất đá vùi lấp một phần nhà của hộ ông Lê Quang Hiếu.

“Hiện địa phương có 12 điểm ngập lụt. Đến sáng nay qua thống kê sơ bộ địa phương đã triển khai sơ tán 90 hộ vùng ngập lụt. Chính quyền địa phương đang theo dõi, nắm tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó”- ông Phùng Văn Huy thông tin thêm.

Sợt lở ảnh hưởng đến nhà dân tại xã Trà Giáp.

Lực lượng chức năng xã Trà Giáp đặt biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm.

Tại xã Trà Giáp, tuyến đường dược liệu bị sạt lở tại nhiều vị trí. Ngay trong tối 10-11, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tại các xã Trà Tân, Trà Leng, tình trạng sạt lở cũng xuất hiện trên một số tuyến giao thông, gây chia cắt cục bộ. Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bắt đầu xảy ra sạt lở. Lượng mưa tối 10-11 rất lớn, đến sáng 11-11, trời vẫn tiếp tục mưa to, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Trên tuyến QL40B qua địa bàn xã Trà Tân, một số đoạn bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Đơn vị bảo trì đang triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo giao thông.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số địa phương vùng cao.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tiếp cận hiện trường, tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông. Đồng thời, yêu cầu lắp đặt ngay biển cảnh báo, rào chắn tại những khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, phân luồng, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Các đơn vị phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ và kịp thời báo cáo tình hình về Sở.

Liên quan đến tình hình thủy văn, theo báo cáo nhanh của Thủy điện A Vương, tính từ 0 giờ ngày 8-11 đến 7 giờ ngày 11-11, tổng lượng mưa trên lưu vực đạt 117mm. Lưu lượng nước về hồ lớn nhất đạt 280,53m³/s vào lúc 12 giờ ngày 10-11. Mực nước hồ tăng từ 355,10m lên 358,28m, tương ứng tăng 3,18m; mực nước lúc 7 giờ ngày 11-11 vẫn thấp hơn ngưỡng tràn (363m). Tổng lượng nước về hồ khoảng 24,14 triệu m³.

Trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, người dân cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi lại qua các khu vực ngầm tràn, tuyến đường bị ngập hoặc có nguy cơ sạt lở; tuyệt đối không cố tình lưu thông khi nước chảy xiết, đất đá đang có dấu hiệu sạt trượt.