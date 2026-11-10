Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại của người dân.

Ngày 10/11, theo nguồn tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, lượng mưa trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại những khu vực có mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất vẫn ở mức cao do đất đã bão hòa nước, kết cấu địa chất suy yếu.

Trước đó, từ chiều 9/11, mưa lớn đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại của người dân. Tại xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến cầu Mỹ Thuận (thôn Mỹ Lợi) bị ngập sâu, buộc phải tạm dừng lưu thông, khiến việc đi lại của người dân hai bên cầu bị gián đoạn.

Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến cầu Mỹ Thuận bị ngập sâu.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí người túc trực tại khu vực ngập sâu nhằm kiểm soát việc đi lại, ngăn người dân qua lại những vị trí không bảo đảm an toàn.

Tình trạng sạt lở cũng xảy ra trên quốc lộ 12C (đường Việt - Lào), đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng. Nhiều điểm đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của các phương tiện. Đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai khắc phục những vị trí sạt lở, song nguy cơ phát sinh thêm điểm sạt trượt vẫn còn khi mưa lớn kéo dài khiến đất ngấm nước.

Tình trạng sạt lở xảy ra trên quốc lộ 12C (đường Việt - Lào).

Tại xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), một số vị trí trên tuyến đường ven biển cũng xuất hiện sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng này, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, những vị trí có nguy cơ sạt lở, đặc biệt trong thời điểm ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.

Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất vẫn hiện hữu tại 20 xã, phường, gồm: Cổ Đạm, Hà Linh, Nam Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Cẩm Duệ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thọ, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Giang, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 và Sơn Tây.

Một số vị trí trên tuyến đường ven biển đoạn qua xã Cẩm Trung cũng xuất hiện sạt lở.

Cùng với việc theo dõi diễn biến thời tiết, công tác vận hành các hồ chứa thủy lợi cũng được triển khai để ứng phó với tình hình mưa lũ. Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh đã vận hành xả tràn tại 4 hồ chứa gồm Sông Rác, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Bạc. Đối với 9 hồ chứa còn lại, đơn vị xây dựng 3 kịch bản vận hành, căn cứ vào lượng mưa và tình hình thực tế.

Trong điều kiện đất đã ngấm nước, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao dù lượng mưa có xu hướng giảm, các địa phương cần tiếp tục duy trì cảnh báo, kiểm soát những khu vực ngập sâu, sạt lở và bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.