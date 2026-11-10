Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông một số tuyến ở Huế

Theo tin dự báo Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, từ sáng 10 - 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24-48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

Cảnh báo từ sáng nay đến hết ngày 12/11, ở Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 13/11 mưa giảm nhanh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm.

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở ta luy dương ở 10 vị trí, 993,6m3 dọc tuyến Quốc lộ 49 qua TP Huế.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế, mưa lớn trong đêm 9/11, đã gây ngập úng đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2 bị ngập cục bộ với độ sâu từ 0,3-0,4m.

Qua đó, lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, đồng thời bố trí người túc trực để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân, phương tiện tham gia giao thông không lưu thông qua khu vực ngập. Mưa lớn đoạn qua trung tâm xã Khe Tre đã gây ngập úng một số đoạn.

Theo ông Nguyễn Văn Nỷ, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, mưa lớn kéo dài gây sạt lở ta luy dương ở 10 vị trí, 993,6m3 dọc tuyến Quốc lộ 49.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã huy động nhận, máy móc, thiết bị để hót dọn thông xe một vệt và trực gác, phân luồng, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Cụ thể, tại Km48+700, Km54+010, Km54+450, Km56+400, Km61+100-Km61+400, Km64+600, Km65+400, Km67+050, Km67+650, Km67+700). Trong đó, có 2 vị trí tại Km56+400; Km61+100-Km61+400 bị ách tắc giao thông.

Tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, mưa lớn gây sạt lở ta luy dương khoảng 162m3, với 2 vị trí tại Km337+050, Km389+150; Sạt lở ta luy âm khoảng 7m tại Km381+285; Hư hỏng 1 cống tại Km381+285… Đường tránh Huế hư hỏng cầu Khải Định tại Km19+645 (T) ở mố M0; Hư hỏng 2 cống tại Km30+410 (T); Km33+734 (P).

Khu Quản lý đường bộ II phối hợp sở Sở Xây dựng TP Huế kiểm tra tuyến Quốc lộ 49.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo. Đồng thời, huy động nhận, máy móc, thiết bị để hót dọn thông xe một vệt và trực gác, phân luồng, đảm bảo giao thông trên tuyến.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, TP Huế cho hay, do ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường dâng cao 1,5-2m đã gây sạt lở ở khu vực tổ dân phố An Hải, phường Thuận An.

Khu vực sạt lở, biển xâm thực có gió lớn, sóng biển dâng cao khiến việc tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp khắc phục gặp nhiều khó khăn. Qua đó, địa phương đang rà soát các hộ dân sống gần khu vực sạt lở để di dời kịp thời.

Mức nước trên sông Bồ ở Huế đang lên nhanh, trên báo động 2.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 100m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20m, nhiều chỗ bị sóng khoét sâu, tạo thành những vách cát dựng đứng. Nhiều vị trí bị xói lở, để lộ các lớp đất cát cùng hệ thống rễ cây chằng chịt. Một số cây phi lao bị sóng đánh bật gốc, đổ nghiêng xuống mép nước.

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP Huế thông tin, lúc 11h ngày 10/11, lũ các sông ở Huế đang lên, sông Bồ trên báo động 2 là 0,17; sông Hương trên báo động 1 là 0,3. Dự báo, trong 12 giờ tới lũ sông Bồ tiếp tục lên gần mức báo động 3 là 4,5m; sông Hương lên dao động ở mức báo động 2 là 2,0m…

Nguy cơ ngập lụt kéo dài ở vùng thấp trũng ở Huế và nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại hầu hết các khu vực có độ dốc lớn…

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 10/11, Khu Quản lý đường bộ II phối hợp sở Sở Xây dựng TP Huế kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số đoạn tuyến Quốc lộ 49 và Quốc lộ 49B. Hoạt động kiểm tra chú trọng việc bảo đảm an toàn giao thông và khả năng ứng phó với các tình huống mưa lũ trên địa bàn. Qua đó, tập trung kiểm tra hiện trạng công trình, các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập nước và tình trạng hệ thống thoát nước, cọc tiêu, biển báo và các điều kiện bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Khu Quản lý đường bộ II phối hợp sở Sở Xây dựng TP Huế kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên một số đoạn tuyến Quốc lộ 49 và Quốc lộ 49B.

Thông qua kiểm tra hiện trường, Khu Quản lý đường bộ II và Sở Xây dựng TP Huế trao đổi về công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ được phân cấp cho địa phương; việc phát hiện, xử lý các hư hỏng và chuẩn bị phương án ứng phó tại những vị trí xung yếu. Trong đó, công tác phối hợp cần chú trọng duy trì thông tin thông suốt, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện và thiết bị theo phương châm "4 tại chỗ"; kịp thời tổ chức cảnh báo, rào chắn và phối hợp phân luồng khi xảy ra sạt lở, ngập sâu hoặc sự cố công trình, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ. Việc phối hợp kiểm tra góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý đường bộ Trung ương và địa phương trong quản lý, bảo vệ hạ tầng giao thông; chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ và duy trì giao thông an toàn trên các tuyến.