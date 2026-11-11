Mưa lớn gây sạt lở, cây xanh ngã đổ, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Cây xanh ngã đổ chắn ngang Tỉnh lộ 622B, xã Trà Bồng

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 10-11, hai cây xà cừ khoảng 7 năm tuổi bị ngã đổ trên Tỉnh lộ 622B, đoạn qua thôn Trà Sơn (xã Trà Bồng), cách Trường Tiểu học Trà Sơn khoảng 100m. Công an xã Trà Bồng nhanh chóng phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và người dân cắt tỉa, thu gom cây, giải phóng mặt đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Công an xã Trà Bồng cắt tỉa, thu dọn cây xanh ngã đổ

Trước đó, Công an xã Trà Bồng cũng đã chủ động ra quân cắt tỉa những cành cây có nguy cơ gãy đổ nhằm phòng ngừa sự cố trong mùa mưa bão.

Không chỉ tại xã Trà Bồng, ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 9-11 còn khiến một số cây xanh ngã đổ ra đường tại thôn Điền Trang (xã Tư Nghĩa), gây cản trở việc đi lại. Chính quyền xã Tư Nghĩa đã huy động lực lượng dân quân khẩn trương thu gom cây, giải phóng mặt đường, bảo đảm giao thông an toàn.

Mưa lớn gây ngập một số khu vực

Theo Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi, đến 15 giờ ngày 10-11, mưa gió làm ngã đổ 42 cây xanh tại các khu vực do Chi nhánh phía Nam quản lý, gồm Đức Phổ 35 cây, Ba Tơ 5 cây và Mộ Đức 2 cây. Đơn vị đã bố trí nhân viên xử lý các cây gãy đổ.

Cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa phương. Trong ngày 10-11, lực lượng chức năng xã Ba Vì di dời 11 hộ với 39/47 nhân khẩu ở thôn Nước Lầy đến Nhà văn hóa thôn tránh trú. Tại xã Ba Xa, chính quyền sơ tán khẩn cấp 12 hộ với 40 nhân khẩu ở tổ 4 Vả Chinh, thôn Nước Lăng, sau khi phát hiện vết nứt lớn trên núi. Trong khi đó, xã Măng Bút cắm biển cảnh báo tại các vị trí ta-luy có nguy cơ sạt lở, chốt chặn cầu tràn có nước chảy xiết ở các thôn Măng Lây, Đăk Da và Đăk Chờ.

Sơ tán người dân đến nơi an toàn

Tại xã Sơn Hạ, nước lũ tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, chính quyền địa phương phải lập chốt, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại. Đây là tuyến giao thông kết nối khu vực đồng bằng với miền núi Quảng Ngãi, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do người và phương tiện bị nước lũ cuốn trôi.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, sáng 10-11, khu vực đỉnh đèo Nha Sam, trên tuyến đường nối thôn Canh Hiệp với làng Canh Tiến (xã Canh Vinh), xảy ra sạt lở mái ta-luy, đất đá tràn xuống mặt đường, lấp mương thoát nước. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, UBND xã Canh Vinh thông báo cấm người và phương tiện qua khu vực này từ 9 giờ ngày 10-11 đến khi có thông báo cho phép lưu thông trở lại; đồng thời yêu cầu người dân không tự ý vượt rào chắn, biển cảnh báo.

Hà Vy