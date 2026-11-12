Mưa lớn gây sạt lở cao tốc, ngập sâu tại phía Đông Đắk Lắk

Sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều vùng trũng thấp ngập nước, một số tuyến đường bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, tại cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan, đất từ taluy tràn xuống mặt đường dày khoảng 30cm.

Tại Km1288+170 đến Km1288+240, đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3 - 1,3m. Riêng làn đường số 1 bị phủ đất dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177. Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã được thông xe.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp tại xã Hòa Thịnh bị ngập sâu. Video: Công an xã Hòa Thịnh

Ghi nhận tại xã Hòa Thịnh, mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu. Công an xã Hòa Thịnh cho biết, khoảng 3h ngày 12/11, khu vực chợ Hòa Thịnh, thuộc thôn Mỹ Xuân 1, bắt đầu ngập lụt. Đến khoảng 4h, mực nước tại đây lên khoảng 1m, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công an xã Hòa Thịnh phát thông báo khẩn, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, ven sông, suối.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, hồ chứa dự kiến bắt đầu xả điều tiết qua tràn lúc 7h ngày 12/11, với lưu lượng ban đầu 78m³/s, kết hợp lưu lượng chạy máy phát điện 400m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du dự kiến ban đầu là 478m³/s. Lưu lượng xả có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình nước thực tế về hồ.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ; khẩn trương di dời người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế đến nơi an toàn nếu có nguy cơ ngập sâu. Người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động kê cao tài sản, bảo vệ vật nuôi và liên hệ lực lượng công an, quân sự địa phương khi cần hỗ trợ di dời.