Mưa lớn gây sạt lở bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ở Quảng Trị

Đoạn kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lũ.

Chiều tối 14/9, đại diện Văn phòng Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người và phương tiện, hàng hoá tại khu vực xảy ra sạt lở.

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn những ngày qua gây sạt lở mái kè tại khu vực bãi đỗ xe nhập dọc Quốc lộ 12A, thuộc khu trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Đoạn kè bị sạt lở có chiều dài khoảng 100m, nằm tại bãi kiểm hóa của một doanh nghiệp, cách Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng từ Cha Lo sang Lào; cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m.

Khu vực xảy ra sạt lở hiện phục vụ hoạt động tập kết, đậu đỗ phương tiện và hàng hóa.

Do đó, sự cố tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn của người, phương tiện và tài sản.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã kiểm tra hiện trường, tổ chức di dời phương tiện, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời bố trí cảnh báo, khoanh vùng và hạn chế người, phương tiện tiếp cận khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến khu vực sạt lở và triển khai phương án xử lý phù hợp.