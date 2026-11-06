Mưa lớn gây sạt lở, ảnh hưởng 4 nhà dân tại xã Bản Liền

Tại xã Bản Liền, mưa lớn đã gây sạt lở taluy, ảnh hưởng nhà ở và các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Một nhà dân bị hư hỏng do đất, đá sạt lở.

Trao đổi với phóng viên ông Lương Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã cho biết, mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã từ khoảng 3 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 6/11, gây sạt lở taluy, ảnh hưởng đến 4 nhà dân; một số hộ bị đổ tường bao, hỏng công trình phụ, nhà bếp và chuồng trại chăn nuôi.

Trên địa bàn xã cũng xuất hiện 7 điểm sạt lở đường giao thông, với tổng khối lượng đất đá khoảng 290 m³, tập trung trên tuyến từ khu vực Đội 3 đi khu dân cư Nậm Tồn và tuyến từ Đội 4 đi thôn Bản Liền.

Thiệt hại về nhà ở, tài sản ước khoảng 150 triệu đồng; hạ tầng giao thông khoảng 50 triệu đồng.

Đất, đá sạt lở vào khu chuồng trại của một hộ dân. (Ảnh: UBND xã cung cấp)

Ngay sau mưa lớn, chính quyền xã Bản Liền huy động lực lượng dân quân, công an và máy móc hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai; khẩn trương dọn đất, đá tại các điểm sạt lở trên các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại của người dân.

Xã cũng kiểm tra những khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác tại các vị trí nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xã Bản Liền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: UBND xã cung cấp)

Đến 18 giờ 30 phút ngày 6/11, các xã, phường khác trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại do mưa lũ.

Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực có mưa lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động rà soát các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.