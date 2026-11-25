Ngày 25/11, ông Lê Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, khoảng 13h50 ngày 25/11, tại Km 61+250 trên quốc lộ 49 qua xã A Lưới 5 đã xảy ra sạt lở ta luy dương, một khối lượng đá lớn tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc giao thông trên quốc lộ 49 qua Huế.

Theo ông Vinh, khối lượng sạt lở đất đá sạt lở ước khoảng 300m³, với chiều dài khoảng 30m và chiều cao khoảng 3m.

Đơn vị quản lý tuyến cho biết, thời tiết trên quốc lộ 49 có mưa vừa đến mưa to, đơn vị đang huy động thiết bị để khắc phục, dự kiến khoảng 3 - 5 giờ sẽ cho thông tuyến tạm thời. Qua ghi nhận ban đầu, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Theo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên - Huế, khối lượng sạt lở đang tiếp tục được đơn vị kiểm tra, thống kê trên tuyến để cập nhật, tổng hợp và báo cáo.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo, đồng thời triển khai nhân lực, thiết bị để hốt dọn đất đá, khơi thông và phân luồng, đảm bảo giao thông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 25 đến 27/11, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 220mm, có nơi trên 300mm và có khả năng kéo dài đến hết tháng 11. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Hương, sông Bồ tiếp tục điều tiết nước về hạ du.