Mưa lớn gây sạt lở 91 điểm tại 18 xã ở Quảng Ngãi

Ngày 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin, mưa lớn kéo dài khiến địa phương xuất hiện 91 điểm sạt lở lớn nhỏ tại 18 xã, với tổng khối lượng đất đá ước tính hơn 213.000m3. Đáng lo ngại, toàn tỉnh còn 22 khu vực thuộc 9 xã có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa 970 hộ với 2.788 người. Chính quyền đã sơ tán 178 hộ/527 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Tại xã Ngọc Linh, lực lượng chức năng phải khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân ở thôn Mường Hoong và Tăk Min do nguy cơ sạt lở núi. Người dân được bố trí nơi ở tạm, cung cấp nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Nhiều điểm sạt lở ở các xã miền núi núi. (Ảnh: Vân Anh)

Ở xã Tu Mơ Rông, sạt lở xảy ra tại 5 vị trí, trong đó có khu vực phía sau trường mầm non, chợ trung tâm và khu giãn dân thôn Mô Pả. Riêng khu giãn dân xuất hiện đoạn sạt lở dài khoảng 120m, cao 18m, đe dọa nhà cửa và tài sản của người dân. Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến giao thông miền núi bị đất đá vùi lấp.

Tại xã Tây Trà, có 19 điểm sạt lở với hơn 18.000m3 đất đá, tập trung trên các tuyến đường Trường Sơn Đông, Tỉnh lộ 623 và đường liên thôn.

Ở xã Măng Bút, một ngôi nhà tại thôn Mân Tiêu bị sập hoàn toàn. Trong khi đó, tại xã Long Phụng, trận lốc tối 10/11 khiến 13 hộ dân bị tốc mái nhà.

Mưa lớn kéo dài khiến địa phương xuất hiện 91 điểm sạt lở lớn nhỏ tại 18 xã Quảng Ngãi. Ảnh: Vân Anh.

Không chỉ miền núi, nhiều khu vực ven sông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tại xã Phước Giang, nước lũ gây sạt lở khoảng 4km dọc hai bờ sông, uy hiếp nhiều tuyến đường. Riêng khu vực Cửa Lở (xã An Phú) bờ sông bị khoét sâu khoảng 30m, đoạn sạt lở dài 70m.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, mực nước trên các sông Phước Giang, Trà Khúc và Trà Bồng đang xuống, nhưng một số khu vực vẫn ngập, ảnh hưởng việc đi lại của hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.400 người. Các lực lượng đã huy động 582 lượt cán bộ, chiến sĩ, công an và lực lượng địa phương tham gia khắc phục hậu quả, chốt chặn tại các điểm ngập, sạt lở và hỗ trợ người dân. Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, sẵn sàng sơ tán người dân nếu tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.