Mưa lớn gây sập mố cầu tại Thanh Hóa

Sáng 9/11, thông tin từ ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước tại các sông, suối và hồ Yên Mỹ đang lên nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân tại một số thôn trên địa bàn.

Sự cố nghiêm trọng tại cầu Bái Sim, thuộc Km24+987 trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành

Nghiêm trọng nhất là sự cố xảy ra tại cầu Bái Sim, thuộc Km24+987 trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn – Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ. Khoảng 3h cùng ngày, một bên mố cầu bất ngờ bị sập, trong khi phần mố còn lại có dấu hiệu dịch chuyển và lún sâu.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng. Lực lượng tại chỗ cũng được huy động đến hiện trường, triển khai căng dây cảnh báo nhằm ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo ông Đặng Hồng Sơn, sự cố hư hỏng mố cầu khiến tuyến giao thông Nghi Sơn – Bãi Trành bị gián đoạn hoàn toàn, các phương tiện hiện không thể qua lại vị trí cầu Bái Sim.

Các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai đến hiện trường để kiểm tra tình trạng công trình, xác định mức độ hư hỏng và xây dựng phương án khắc phục, tổ chức phân luồng giao thông.

Thanh Hóa tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập lụt do mưa lớn

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 8/11 đến sáng sớm 9/11, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to kèm dông.

Lượng mưa lớn khiến nguy cơ ngập úng tại các khu vực thấp trũng, ven sông, suối và đô thị gia tăng. Độ sâu ngập dự báo khoảng 0,2–0,7m, thời gian ngập có thể kéo dài từ 1 giờ đến trên 6 giờ.

Những địa phương, khu vực được cảnh báo có nguy cơ ngập cao gồm Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc.

Đáng lưu ý, dự báo trong ngày 9/11, mưa vừa đến mưa to vẫn tiếp diễn trên địa bàn tỉnh, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to và dông. Diễn biến này làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, đồng thời gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và khu dân cư.

Trước tình hình trên, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo từ cơ quan chức năng, chủ động các biện pháp phòng tránh. Đặc biệt, cần hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, sông suối có dòng chảy xiết và các công trình giao thông bị hư hỏng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.