Mưa lớn gây rủi ro lũ quét ở Đà Nẵng, Huế và Hà Tĩnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trong 6 giờ qua (từ 2 giờ đến 8 giờ ngày 28/10), khu vực thành phố Đà Nẵng đã có mưa to như: Suối Lương 97,6mm, Trung tâm GD-DN05-06 69,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh miền Trung. Ảnh: PV

Trong 6h tới, khu vực thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại các xã/phường: P. Hải Vân; Bà Nà, Hòa Vang, P. Sơn Trà, Sông Vàng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Trong 6 giờ qua (từ 0 giờ đến 06 giờ ngày 28/10), khu vực tỉnh Hà Tĩnh, TP. Huế đã có mưa to như: Kỳ Khang 94,4mm (Hà Tĩnh); Dương Hoà 83,0mm (TP. Huế);... Trong 6h tới, khu vực tỉnh Hà Tĩnh và TP. Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh/thành phố trên, đặc biệt tại các xã/phường:

Hà Tĩnh: Kỳ Khang; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Thịnh, Đức Thọ, Kỳ Anh, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Trường Lưu;

TP. Huế: Bình Điền, P. An Cựu, P. Kim Long, P. Phú Bài, P. Thanh Thủy, P. Thủy Xuân.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.