Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung

Lực lượng chức năng xã Kon Plông cắm biển cảnh báo các vị trí nước lớn, nguy hiểm. Ảnh: TTXVN phát

Hiện còn ngập một số nhà tại khu vực thấp trũng thuộc xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi (trung bình 0,5m). Cùng với đó, có 126ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập (Thanh Hóa 121ha, Quảng Trị 05ha); 9.863 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi (Thanh Hóa 9.813, Quảng Trị 50); 78,8ha ao nuôi thủy sản bị tràn (Thanh Hóa); 2 điểm trường bị hư hỏng (Quảng Ngãi); 265m kênh bị sạt lở, hư hỏng (Thanh Hóa); 5 đập dâng bị bồi lấp cụm công trình đầu mối (Quảng Ngãi).

Đối với tình hình giao thông, tại tỉnh Thanh Hóa có 1 vị trí bị sụt lún đường đầu cầu mố M2 (Km 24+987/NS- BT, tại thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ), giao thông không qua lại được; sạt lở 23 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 505B, đường tỉnh 520C, hư hỏng 2 tràn giao thông (xã Yên Thọ).

Tỉnh Hà Tĩnh có 1 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Thượng và tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển xã Cẩm Trung (hiện đã thông tuyến).

Tỉnh Quảng Trị sạt lở trên Quốc lộ 9C tại Km30+900 (hiện chưa thông tuyến); sạt lở trên Quốc lộ 12C tại K58+000 (đã thông tuyến); ngập 38 vị trí ngầm tràn, đường giao thông (Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15D, đường tỉnh 588a và một số tuyến đường giao thông nông thôn (hiện nước đã rút).

Thành phố Huế có 6 vị trí sạt lở tại đường tỉnh 20 và một số đường giao thông nông thôn tại xã A Lưới 2; ngập một số tuyến đường như đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới, Tỉnh lộ 19A; sập 1 cống trên tuyến đường liên thôn tại xã A Lưới 1.

Thành phố Đà Nẵng có các tuyến Quốc lộ 40B, 24C qua địa bàn xã Trà My bị ngập, sạt lở (hiện đã thông tuyến); sạt lở một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Trà Leng, Trà My, Sông Kôn, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Linh; ngập 12 điểm giao thông nông thôn tại xã Trà My; 421 cây xanh, 1 cột điện bị đổ gãy.

Tỉnh Quảng Ngãi có 2 vị trí sạt lở trên các tuyến đường tỉnh 676, đường tỉnh 673 (hiện đã thông tuyến); sạt lở 3 vị trí trên tuyến đường Trường Sơn Đông (hiện đã thông xe một làn) và 10 vị trí trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Gia Lai có 1 vị trí giao thông bị ngập, sạt lở tại Quốc lộ 1D tại phường Quy Nhơn Nam (hiện đã thông tuyến). Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk có 1 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 19C (hiện đã thông xe).

Cũng theo phóng viên TTXVN tại các địa phương, tại tỉnh Đồng Tháp, dông lốc (từ ngày 6/11 đến 14 giờ ngày 11/11) đã làm sập và tốc mái 260 căn nhà, gãy đổ 7 trụ điện, gây thiệt hại hơn 23 ha cây ăn quả. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 8,355 tỷ đồng.

Đối với thành phố Huế, do ảnh hưởng của sóng biển kết hợp triều cường làm sạt lở bờ biển với chiều dài khoảng 100 m, xâm thực vào sâu 20 m thuộc Tổ dân phố An Hải, phường Thuận An. Hiện, khu vực này đã bồi lấp trở lại. Bờ biển khu vực thôn Đồng Dương, xã Vinh Lộc bị xâm thực với tổng chiều dài khoảng 1,2 km gây ảnh hưởng đến hoa màu của người dân. Bờ sông Bồ đoạn qua các Tổ dân phố An Thuận, Nam Thanh, Giáp Kiền, phường Kim Trà bị sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân sinh sống sát bờ sông, nguy cơ mất các tuyến đường và ảnh hưởng các công trình hạ tầng thiết yếu. Cụ thể, bờ sông Bồ đoạn qua Tổ dân phố An Thuận, sạt lở khoảng 800m, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 7m, ảnh hưởng trực tiếp 12 hộ dân sinh sống gần bờ sông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 11/11 đến ngày 13/11, Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng đêm 11/11 mưa tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, ngày 13/11 mưa tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: có mưa vài nơi. Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to đến sáng 12/11, sau mưa giảm.

Khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 13/11, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt ở khu vực miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt khu đô thị, khu công nghiệp. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Các địa phương chỉ đạo rà soát, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT- TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tăng cường thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia trước 16 giờ hằng ngày (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).