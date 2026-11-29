Mưa lớn gây ngập 1.691 nhà ở Quảng Ngãi (Phước Giang 490, Đức Phổ 30, Thiện Tín 1.115, Nghĩa Hành 48, Đình Cương 8 ). Số hộ đã sơ tán 95 hộ, trong đó có 83 hộ ở vùng ngập lụt.

Tỉnh Gia Lai có 319 nhà bị ngập (Quy Nhơn Nam 250 hộ, Quy Nhơn Tây 40 hộ, Hoài Nhơn Bắc 29 hộ); đã sơ tán 127 hộ/410 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tỉnh Khánh Hòa có 35ha lúa bị ngập úng, 100ha tỏi bị thiệt hại, 3.000m kênh mương bị hư hỏng tại Quảng Ngãi.

Tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sụt trượt mái taluy dương tại vị trí Km9+400 - Quốc lộ 15D (đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu Quốc tế La Lay), gây tắc giao thông trên tuyến (đây cũng là vị trí đã xảy ra sạt lở ngày 11-11 và 25-11-2026).

Lũ trên sông Vệ lên trên báo động 3 khiến các khu dân cư dọc sông bị ngập. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Tại thành phố Huế đã xảy ra sạt lở 1 vị trí tại Km61+250 Quốc lộ 49 đoạn qua xã A Lưới 5 với khối lượng khoảng hơn 520m3 đất đá, hiện tuyến đường đã thông xe.

Thành phố Đà Nẵng sạt lở taluy dương 1 vị trí, đã thông xe 1 chiều. 5 vị trí tắc do lũ, ngập lụt, nước dâng tại Quốc lộ 4H, Quốc lộ 40B, đường tỉnh 615, đường tỉnh 615B.

Tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra sạt lở 14 vị trí đường tỉnh lộ, giao thông nông thôn tại các xã Ba Tơ, sạt lở tại khu dân cư 577 phường Trương Quang Trọng, khu vực Núi Ngang, khu vực Núi Sứa.

Tỉnh Gia Lai sạt lở một số vị trí taluy, mố cầu, bờ suối, kênh mương và ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số khu vực dân cư, tuyến đường (trong đó có một số đoạn trên Quốc lộ 1A), ngầm tràn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân vùng ngập sâu

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Để tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, trọng tâm là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng thực hiện nghiêm Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 26/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên; Công điện số 66/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 28/11 và Công điện 65/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 25/11 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.