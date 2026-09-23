Mưa lớn gây nhiều thiệt hại phía bắc thành phố Đồng Nai

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị nước cuốn trôi tại phường Bình Long. (Ảnh: NS)

Hiện nay các địa phương đang chỉ đạo lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Tại phường Bình Long, ngày 23/9, lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm người bị nước cuốn trôi và mất tích vào chiều 22/9.

Nhiều tuyến đường ở phường Bình Long ngập sâu trong nước. (Ảnh: NS)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đặng Hoàng Thái, cùng lãnh đạo các ngành chức năng có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối qua 22/9, cơn mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn nội ô phường Bình Long. Khoảng 17 giờ trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam), người dân phát hiện chiếc xe ô-tô màu trắng bị nước cuốn trôi, nên báo cho cơ quan chức năng.

Hiện nay nước đã rút, nhưng lực lượng chức năng phường Bình Long vẫn chưa tìm thấy người bị nước cuốn trôi. (Ảnh: NS)

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu vực được xác định là nơi nạn nhân mất tích tìm kiếm xuyên đêm, nhưng do trời mưa lớn, dòng nước chảy xiết nên chưa có kết quả.

Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục rà soát các khu vực ven sông, suối và những vị trí có khả năng nạn nhân bị cuốn trôi, đồng thời phối hợp với người dân địa phương để thu thập thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm khi cần thiết.

Còn tại xã Phước Sơn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, khu vực cống Bầu Mít-Láng Dầu thuộc thôn Phước Lộc, xã Phước Sơn đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại một số vị trí ven tuyến đường và khu vực tiếp giáp công trình thoát nước, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xã Phước Sơn khắc phục sự cố thiên tai. (Ảnh: NS)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Sơn đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân có mặt tại hiện trường để hỗ trợ xử lý ban đầu, căng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp theo dõi diễn biến khu vực sạt lở nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Hiện nay, địa phương đang huy động nhân lực và phương tiện bước đầu khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban nhân dân xã Phước Sơn đề nghị, người dân khi lưu thông qua khu vực cầu Đắk Tô nâng cao cảnh giác, chấp hành các biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ hoặc tập trung tại khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Một số vườn cây của người dân phường Lộc Ninh gió quật gãy.(Ảnh: NS)

Tại khu vực phường Lộc Ninh, xã Lộc Tấn, Lộc Thành, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng gây ngập cục bộ một số vị trí và làm gãy một số vườn cao su của người dân.

Hiện nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn, chính quyền các địa phương của thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân theo dõi sát tình hình thời tiết, khi phát hiện dấu hiệu bất thường thông tin cho chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý.