Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, xã Nông Cống, Thanh Hóa chủ động '4 tại chỗ' hỗ trợ người dân

Nhiều nhà dân tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 13 ha rau màu mới trồng của vụ Đông 2026 – 2027 ở xã Nông Cống bị ngập úng. Ảnh: TTXVN phát