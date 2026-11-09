Xã hộiMôi trường - Khí hậu

Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, xã Nông Cống, Thanh Hóa chủ động '4 tại chỗ' hỗ trợ người dân

Từ đêm 08/11/2026 đến 12h ngày 09/11/2026, trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. UBND xã Nông Cống chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
3 liên quanGốc
Nhiều nhà dân tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều nhà dân tại xã Nông Cống (Thanh Hóa) bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trên địa bàn xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có 12/19 thôn bị ngập, nước tràn vào nhà dân. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 13 ha rau màu mới trồng của vụ Đông 2026 – 2027 ở xã Nông Cống bị ngập úng. Ảnh: TTXVN phát

Hơn 13 ha rau màu mới trồng của vụ Đông 2026 – 2027 ở xã Nông Cống bị ngập úng. Ảnh: TTXVN phát

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/mua-lon-gay-ngap-ung-tai-nhieu-khu-dan-cu-xa-nong-cong-thanh-hoa-chu-dong-4-tai-cho-ho-tro-nguoi-dan-20261109150326153.htm