Mưa lớn gây ngập úng tại nhiều khu dân cư, xã Nông Cống, Thanh Hóa chủ động '4 tại chỗ' hỗ trợ người dân
Từ đêm 08/11/2026 đến 12h ngày 09/11/2026, trên địa bàn xã Nông Cống xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. UBND xã Nông Cống chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/mua-lon-gay-ngap-ung-tai-nhieu-khu-dan-cu-xa-nong-cong-thanh-hoa-chu-dong-4-tai-cho-ho-tro-nguoi-dan-20261109150326153.htm