Mưa lớn gây ngập, ùn tắc kéo dài tại khu vực Bến xe Miền Đông

Một đoàn đường Đinh Bộ Lĩnh chìm trong biển nước.

Ghi nhận khoảng 14 giờ 30 phút, mưa lớn trên diện rộng khiến các tuyến Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh… ngập nước. Tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn dài hơn 300 m qua giao lộ Nguyễn Xí, khu vực trước cổng Bến xe Miền Đông, nước ngập sâu, có nơi đến khoảng nửa bánh xe máy.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập lênh láng nước.

Nước ngập khiến phương tiện từ hướng cầu Bình Triệu di chuyển về trung tâm TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn. Dòng xe ùn ứ kéo dài trên đường Đinh Bộ Lĩnh, qua cầu Bình Triệu và lan đến khu vực nút giao cầu Bình Lợi. Hàng nghìn ô tô, xe máy phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm chỉ nhích từng mét trong điều kiện mưa lớn.

Các phương tiện lưu thông qua điểm ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Theo người dân khu vực, mưa bắt đầu từ hơn 12 giờ và kéo dài liên tục. Lượng nước lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại tại khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc TP Hồ Chí Minh.

Giao thông qua khu vực Bến xe Miền Đông cũ xảy ra ùn tắc.