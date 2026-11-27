Nhiều khu dân cư ở đặc khu Lý Sơn bị ngập do mưa lớn.

Ngày 27/11, theo thông tin từ UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đơn vị vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Qua kiểm tra thực tế, UBND đặc khu đã đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra. Cụ thể, 70 ngôi nhà bị ngập, 1.000m đường giao thông bị bồi lấp đất, đá. Khoảng 120ha hoa màu (vụ tỏi Đông Xuân) ngập úng, có nguy cơ mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 18 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều 25 đến sáng 26/11 với lượng mưa lên đến 500mm. Mưa lớn kết hợp hồ chứa nước Thới Lới đạt đến đỉnh điểm và tràn đầy đã gây ngập sâu đến 1,5m tại khu vực Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải.

Ông Huy cũng cho hay, trước tình hình mưa lớn kéo dài, UBND đặc khu cũng cho phép Hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ hay đi học, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

UBND đặc khu Lý Sơn cũng đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai để người dân giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng để giảm thiệt hại cho người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ chiều tối 27/11 đến chiều tối 29/11, khu vực phía Đông và vùng núi của tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa 250-500mm, có nơi trên 600mm. Khu vực phía Tây có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 170mm.