Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi ngập sâu, ảnh hưởng đời sống người dân

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 7 giờ ngày 11.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh, địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tập trung tại các xã phía Đông và khu vực miền núi phía Tây.

Lượng mưa tại nhiều trạm ghi nhận ở mức cao, trong đó Sơn Long 737mm, Trà Thanh 693mm, Ba Điền 576mm, Trà Hiệp 622mm, Măng Bút 571mm, Trà Nham 563mm và Pờ Ê 526mm. Riêng tại đặc khu Lý Sơn, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,5-3,5m.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh. Lúc 1 giờ ngày 11.11, mực nước sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 4,75m, dưới báo động 2 là 0,25m; sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,23m, trên báo động 1 là 0,23m.

Nước sông Trà Khúc dâng cao trong sáng 11.11

Dự báo trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Trà Khúc dao động trên báo động 2; sông Vệ tại cầu Sông Vệ dao động trên báo động 2 và có khả năng vượt báo động 3 từ 0,1-0,3m.

Tình trạng ngập lụt đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Tại xã Phước Giang, các thôn Đông Trúc Lâm, Sơn Hòa, Kim Thành, Long Bàn ngập sâu trung bình 1-2m. Xã Bình Sơn ghi nhận thôn Đông Yên (khu vực xã Bình Dương cũ) ngập khoảng 0,5m; xã Nghĩa Hành có các thôn Phú Vinh Tây, Phúc Minh và Hiệp Phổ Bắc ngập từ 0,3-0,5m.

Nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà dân

Một số điểm trên tuyến tỉnh lộ 622B và khu vực chợ Thạch An, xã Bình Chương cũng bị ngập. Nhiều tuyến giao thông tại các xã ven sông Trà Khúc, sông Vệ và Phước Giang bị ngập cục bộ.

Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Bình Chương cho biết, mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn, ảnh hưởng khoảng 170 hộ với hơn 600 nhân khẩu.

Chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán xen ghép, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản và trâu bò đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại.

Nước lũ bao vây khu dân cư

Tại xã Phước Giang, nước sông Phước Giang dâng nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư, chia cắt khu vực trung tâm hành chính xã và các tuyến đường đến thôn.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho biết, toàn xã có 460 hộ bị ngập tại 5 thôn. Trong đó, thôn Kim Thành có 100 hộ ngập từ 0,5-1,5m; Long Bàng 90 hộ ngập 0,7-1,2m; Đông Trúc Lâm 100 hộ ngập 1-1,3m; Bình Lâm 130 hộ ngập 0,5-1m và Sơn Hòa 40 hộ ngập 1-1,4m.

“Trước tình hình nước lũ dâng nhanh, gây ngập nhiều khu dân cư và chia cắt giao thông, chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi sát diễn biến mưa lũ, duy trì lực lượng ứng trực và chủ động triển khai các phương án ứng phó. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp”, ông Lễ thông tin.

Dông lốc trong đêm 10.11 khiến nhiều nhà dân ở xã Long Phụng bị tốc mái, hư hỏng

Đêm 10.11, dông lốc xảy ra tại thôn Đức Lợi, xã Long Phụng khiến 13 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái. Toàn tỉnh ghi nhận 15 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 2 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại xã Kon Plông và Ngọc Linh. Các hộ dân này đã được vận động đến nơi tạm trú an toàn.

Mưa lớn còn gây ảnh hưởng đến 2 điểm trường. Trong đó, điểm trường mầm non thôn Đăk Bối, xã Ngọc Linh bị sạt lở taluy dương phía sau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên đã cho học sinh tạm nghỉ học. Tại Trường Tiểu học và THCS Ba Vinh, tường chắn sân trường bị sạt lở với chiều dài khoảng 32m.

Mưa lớn gây sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư miền núi

Về giao thông, sạt lở xảy ra trên hơn 12 tuyến đường tại các xã Ba Xa, Ngọc Linh, Măng Bút, Ba Tơ, Kon Plông, Xốp, Sơn Hạ và Sơn Tây Thượng. Một số điểm sạt lở gây tắc đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Đặc biệt, tại thôn Mường Hoong, xã Ngọc Linh xuất hiện các vết nứt trên triền đồi, có nguy cơ đe dọa 96 hộ dân với 336 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi. Tại xã Ba Vì, 4 khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến 98 hộ với 307 nhân khẩu.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đã duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm báo cáo, mưa lớn chưa gây thiệt hại nghiêm trọng, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại bước đầu tập trung tại hạ tầng giao thông và công trình thủy lợi ở 17 xã, đặc khu.

Chính quyền địa phương bố trí lực lượng cảnh báo, chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nguy hiểm

Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn đến hết ngày 11.11, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực có nguy cơ sạt lở cao; tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại các ngầm tràn, cầu tràn khi nước chảy xiết.

Tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá địa chất tại khu vực điểm nhóm Đăk Rế, thôn Mường Hoong và tuyến Ngọc Nang - Tu Răng, xã Ngọc Linh, để đề xuất phương án di dời dân cư, bảo đảm an toàn cho người dân.