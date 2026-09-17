Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều trường tại Hà Nội chuyển sang học trực tuyến

Trước diễn biến phức tạp do tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội, sáng ngày 17/9, nhiều trường học ở Hà Nội thông báo nghỉ, chuyển học online hoặc lùi giờ vào lớp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Từ sáng sớm, Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ), Trường Tiểu học Tây Mỗ và Trường Mầm non Tây Mỗ đã thông báo cho học sinh nghỉ học vì nước ngập tràn các cung đường đến trường. Trường Tiểu học Phương Canh (phường Xuân Phương) cũng cho học sinh nghỉ ngày 17/9 do các tuyến đường và lối đi xung quanh lối vào trường ngập sâu.

Thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 17/9 của Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm và Trường THCS Xuân Phương cũng phát thông báo khẩn cho học sinh học trực tuyến trong ngày do mưa ngập.

Trường Marie Curie và Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa thông báo cho toàn bộ học sinh các khối lớp nghỉ học. Riêng Marie Curie nêu rõ, do mưa ngập khiến hệ thống xe bus không thể di chuyển đưa đón nên toàn bộ học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS và ca sáng THPT nghỉ học sáng 17/9; đối với ca chiều bậc THPT, nhà trường sẽ thông báo chậm nhất vào 11h trưa.

Bên cạnh việc cho nghỉ, nhiều trường phổ thông chọn giải pháp chuyển sang học trực tuyến để bảo đảm tiến độ. Khoảng 6h sáng, Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu phát thông báo khẩn chuyển sang học online ngày 17/9, đề nghị phụ huynh phối hợp để học sinh tham gia đầy đủ, đúng giờ và ưu tiên an toàn khi di chuyển. Các trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cũng đồng loạt chuyển sang dạy online.

Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng quyết định triển khai dạy trực tuyến ngày 17/9 nhằm đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu, đồng thời nhờ phụ huynh hỗ trợ chuẩn bị thiết bị, đường truyền mạng và không gian học tập yên tĩnh cho các con.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hà Nội.

Một số trường áp dụng phương án linh hoạt linh động theo hoàn cảnh từng học sinh. Trường Tiểu học và THCS Newton đưa ra hai phương án: Các gia đình ở khu vực ngập sâu, đi lại khó khăn có thể cho con ở nhà và căn cứ số lượng thực tế trường sẽ cân nhắc tổ chức học trực tuyến; với nhóm học sinh vẫn đến trường, thời gian vào lớp lùi 15 phút xuống 8h.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cùng Trường Hermann Gmeiner vẫn tổ chức dạy trực tiếp, bán trú cho học sinh đến trường, đồng thời tổ chức học online cho những học sinh không thể di chuyển đến lớp.

Ở bậc đại học và học viện, nhiều đơn vị cũng khẩn trương điều chỉnh hình thức học phù hợp với tình hình thực tế. Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ra thông báo điều chỉnh toàn bộ các lớp học phần trực tiếp tại cơ sở Gia Lâm trong hai ngày 16 và 17/9 sang hình thức học trực tuyến. Một số trường đại học khác như Đại học Điện lực, Đại học Công nghệ Đông Á cũng thông báo cho sinh viên chuyển sang học online trong ngày 17/9...