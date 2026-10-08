Mưa lớn gây ngập, sạt lở ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Chiều 8-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa huy động lực lượng phối hợp địa phương hỗ trợ người dân, học sinh vùng ngập sâu do mưa lớn cục bộ tại xã Núi Thành.

Lực lượng quân đội đưa học sinh mầm non đến nơi an toàn. Ảnh: KỲ HÀ

Mưa lớn tại xã Núi Thành gây ngập cục bộ một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, tại khu vực Trường Mẫu giáo Bình Minh, thôn Sơn Trung và thôn Khương Quang (xã Núi Thành), có nơi nước ngập sâu hơn 1 mét.

Trước tình huống mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, Ban CHQS xã Núi Thành phối hợp lực lượng biên phòng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa học sinh ra khỏi khu vực ngập đến nơi an toàn.

Lực lượng dùng thuyền thúng đưa học sinh đến nơi an toàn. Ảnh: KỲ HÀ

Các lực lượng cũng hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản khỏi vị trí có nguy cơ ngập sâu; hỗ trợ tại những điểm ngập, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Nhiều khu vực tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) bị ngập do mưa lớn lên đến 1m. Ảnh: KỲ HÀ

Cùng ngày, Bộ CHQS TP Đà Nẵng họp khẩn và kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai, bố trí 5 tổ công tác phối hợp với địa phương, các đơn vị hiệp đồng nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Xe thiết giáp lội nước sẵn sàng cơ động khi có tình huống. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Bộ CHQS TP Đà Nẵng thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn; 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ CHQS thành phố làm tổ trưởng. Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, do Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng phó mưa lũ tại các xã Nghĩa Hành, Đình Cương và Phước Giang.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra kho vật chất dự trữ làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Hành. Ảnh: THÀNH DUY

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phương tiện, kỹ thuật của Ban Chỉ huy Quân sự xã Đình Cương. Ảnh: THÀNH DUY

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, kiện toàn lực lượng xung kích, bảo đảm lực lượng, phương tiện, hậu cần và dự trữ vật chất cần thiết; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chủ động phương án di dời người, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, xác định cụ thể điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế chuẩn bị ứng phó với mưa lũ. Ảnh: THÀNH DUY

* Chiều 8-10, trên tuyến quốc lộ 24C, đoạn qua thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sạt lở đất đá từ taluy xuống mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện qua lại.

Chiều 8-10, tại quốc lộ 24C, đoạn qua thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường, xảy ra vụ sạt lở đất đá. Clip: UBND XÃ VẠN TƯỜNG CUNG CẤP

Khu vực xảy ra sạt lở đất đá đã được dọn dẹp. Ảnh: UBND XÃ VẠN TƯỜNG

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Vạn Tường có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục. Công an xã phối hợp các lực lượng phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và dọn dẹp đất đá, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 6 đến 8-10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tập trung ở phía Đông. Đến 16 giờ 30 ngày 8-10, mực nước các sông vẫn dưới báo động 1. Mưa lớn gây ngập cục bộ tại các xã Vạn Tường, Bình Sơn, Bình Minh. Tại xã Ngọc Linh, chính quyền địa phương giăng dây cảnh báo, tiếp tục theo dõi tuyến đường liên thôn Mường Hoong - Ngọc Nang bị sạt lở.