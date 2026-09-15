Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa

Do mưa lớn những ngày qua, trên các tuyến tỉnh lộ ở Thanh Hóa xuất hiện một số vị trí sạt lở ta luy dương, ta luy âm, sa bồi rãnh và mặt đường, ngập nước gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ gây ngập lụt làm tắc đường tại nhiều xã ở tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, có 2 vị trí sạt lở gây tắc đường tại xã Vạn Xuân. Trong đó, tại Km 23+900 tỉnh lộ 519 xảy ra sạt ta luy dương, sa bồi rãnh và mặt đường với khối lượng khoảng 233m³. Tại Km 24+300 xảy ra sạt ta luy âm với chiều dài khoảng 20m. Đơn vị quản lý đường bộ đã huy động máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục.

Ngoài ra, có 11 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, gồm: ĐT.505B, ĐT.530D, ĐT.518, ĐT.519B, ĐT.520B và ĐT.530B. Tại hệ thống đường liên thôn, liên xã, có 64 vị trí tràn bị ngập, với chiều sâu từ 0,5m trở lên. Một số địa phương bị ảnh hưởng nhiều như: Tân Thành 15 vị trí, Thanh Kỳ 6 vị trí, Thượng Ninh 5 vị trí, Thanh Phong 5 vị trí và Như Thanh 4 vị trí. Phần lớn các khu vực này vẫn có tuyến đường khác để người dân lưu thông. Bên cạnh đó có 7 vị trí giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng, song vẫn có đường thay thế.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực, hướng dẫn người dân qua lại, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường vào 3 khu dân cư với 470 hộ, gần 2.000 nhân khẩu tại các xã: Thạch Quảng, Xuân Thái và Thanh Phong. Hiện, các khu vực này vẫn đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm và thông tin liên lạc.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Sở Xây dựng Thanh Hóa, các đơn vị quản lý đường bộ cùng chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để dọn dẹp đất đá sạt lở, xử lý các điểm ngập, hư hỏng trên đường.

Cùng với đó, các công ty khai thác công trình thủy lợi và địa phương vận hành tối đa các trạm bơm, cống tiêu để tiêu úng, hạn chế ảnh hưởng của mưa lớn đến giao thông và sản xuất.