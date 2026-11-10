Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều tuyến đường ở Huế, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Người dân khẩn trương thu dọn, cứu tài sản ở Thuận An. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Chủ động ứng phó với mưa lũ

Tại phường Hóa Châu, ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết, địa phương đã theo dõi tình hình mưa lũ, liên hệ với các trường để tính toán phương án. Hóa Châu là địa bàn thấp trũng, nằm ở hạ du sông Bồ, trong khi phía thượng nguồn có thủy điện Hương Điền. Sáng 10/11, học sinh vẫn đi học. Đến chiều cùng ngày, trước diễn biến mưa lũ và việc hồ Hương Điền điều tiết nước với lưu lượng lớn, phường đã quyết định cho học sinh nghỉ.

Phường Kim Trà cũng cho học sinh nghỉ trong ngày 10/11. Tại phường Hương Trà, 5.243 học sinh được nghỉ học. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, sở đã chỉ đạo các trường chủ động ứng phó. Hiệu trưởng phải rà soát từng điểm trường, quyết định cho học sinh nghỉ khi có nguy cơ mất an toàn, không chờ thông báo chung.

Người dân dùng bao cát gia cố hàng quán ven biển. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có hoàn cảnh cần hỗ trợ. Các địa phương phải kiểm soát giao thông tại ngầm tràn, tuyến đường ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi vào nơi nguy hiểm.

Gió lớn làm hư hỏng nhiều ngôi nhà, hàng quán ở Thuận An. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Ba hồ chứa lớn Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền đều thực hiện điều tiết nước để khống chế mực nước trên sông Hương, sông Bồ không vượt báo động Ba. Lực lượng quân đội, công an và các đơn vị chức năng được yêu cầu duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp địa phương ứng phó, hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Nhiều tuyến đường ngập, sạt lở

Mưa lớn gây ngập và sạt lở tại nhiều tuyến giao thông. Theo báo cáo của Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, có 10 vị trí sạt lở ta-luy dương với tổng khối lượng khoảng 993,6m³ đất đá. Hai vị trí tại Km56+400 và Km61+100-Km61+400 gây tắc giao thông từ đêm 9/11; đến 7 giờ ngày 10/11 đã được hót dọn, thông xe.

Đơn vị quản lý thông đường trên QL49. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, hai vị trí ngập sâu 20-40cm trong chiều tối 9/11, nước rút lúc 4 giờ ngày 10/11. Tuyến đường này còn ghi nhận 162m³ đất đá sạt lở tại hai vị trí, hơn 1.290m³ đất đá tràn mặt đường, một đoạn ta-luy âm sạt lở dài 7m và nhiều cống bị hư hỏng, lấp đất đá. Trên Quốc lộ 1 có ba bộ biển báo hư hỏng, ba cây đổ; đường tránh Huế ghi nhận một cầu và hai cống hư hỏng.

Tại khu vực A Lưới, nước tràn qua đường Hồ Chí Minh ở các xã A Lưới 2, A Lưới 3 và A Lưới 4, gây ngập, gián đoạn giao thông. Một số vị trí xuất hiện sạt trượt nhẹ. Quốc lộ 49 qua địa bàn có năm điểm sạt lở gây tắc đường, sau đó được xử lý, thông xe trở lại.

Ở xã Lộc An, một số tuyến đường ven sông Truồi, qua thôn Bàn Môn 1, thôn Xuân Lai và các vị trí thấp trũng bị ngập cục bộ. Tại biển Thuận An, sóng lớn đánh sâu vào đất liền, làm bay mái tôn, cát tràn vào nền nhà và hàng quán. Đường chính ở tổ dân phố Thai Dương Hạ ngập khoảng 0,2-0,3m; bờ biển tổ dân phố An Hải sạt lở dài khoảng 100m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 20m.

Tàu VTA NEPTUNE mắc cạn cùng 20 thuyền viên. (Ảnh: Xã Chân Mây-Lăng Cô)

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9/11, tàu hàng VTA NEPTUNE bị gió đẩy trôi dạt, mắc cạn tại vùng biển Huế khi chuẩn bị cập cảng Chân Mây. Tàu có 20 thuyền viên, không chở hàng, trên tàu còn hơn 263 tấn dầu DO và FO. Các đơn vị chức năng đang kiểm tra tình trạng tàu, xây dựng phương án cứu hộ, đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường biển.