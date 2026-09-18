Mưa lớn gây ngập, sạt lở hàng trăm điểm trên quốc lộ qua Thanh Hóa

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam, đến ngày 18/9, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn, tổ chức phân luồng và thông xe tại các vị trí bị ảnh hưởng trên hệ thống đường bộ.

Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập, gây ách tắc giao thông (Ảnh: CATH).

Trên các tuyến do Trung ương quản lý, QL.1 qua Thanh Hóa có 7 vị trí ngập, đường Hồ Chí Minh 3 vị trí và cao tốc CT.01 có 2 vị trí ngập. Hầm chui dân sinh Xóm Dậm tại Km267+348 trên đường gom cao tốc CT.01 cũng bị ngập nước.

Đối với hầm chui Xóm Dậm, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo đơn vị quản lý căng dây cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông. Tại các vị trí ngập, sạt lở taluy dương, taluy âm, đất đá vùi lấp rãnh dọc và một phần mặt đường nhưng chưa gây tắc, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông và khắc phục hậu quả.

Tại Thanh Hóa, các tuyến đường địa phương còn 41/43 vị trí ngập gây tắc đường, sau khi đã thông xe 2 vị trí. Trong số này có 14 vị trí trên các tuyến QL.415, QL.47C, QL.217B, QL.10 và đường NS-BT; 29 vị trí trên các tuyến đường tỉnh, đã thông xe 2 vị trí. Các vị trí còn lại được bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo, cấm đường và tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, 8 vị trí sạt lở gây tắc đường trên các tuyến địa phương, trong đó đã khắc phục, thông xe 5 vị trí, còn 3 vị trí đang được xử lý.

Trên các tuyến quốc lộ qua Thanh Hóa, mưa lớn gây 149 vị trí sạt taluy dương, gồm: QL.15 có 9 vị trí, QL.15C 49 vị trí, QL.16 24 vị trí, QL.217 59 vị trí và QL.47 có 8 vị trí. Bên cạnh đó, có 9 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài 138mtrên QL.15C và QL.217; 2 vị trí bị lún sụt, nứt mặt đường trên QL.15C và QL.47. Hệ thống đường tỉnh cũng ghi nhận 43 vị trí sạt taluy dương và 1 vị trí sạt taluy âm.

Tại Nghệ An, còn 6 vị trí ngập gây tắc đường. Địa phương đã chỉ đạo căng dây, cắm biển cảnh báo, cấm đường và bố trí lực lượng trực gác để bảo đảm an toàn giao thông.

Ngoài ra, 6 vị trí sạt taluy dương phát sinh trên QL.16 và ĐT.538. Tại các vị trí sạt lở gây tắc, lực lượng chức năng đã đóng đường, trực gác và huy động máy móc để xử lý. Với các điểm đất đá tràn xuống mặt đường, rãnh dọc, các đơn vị đang khẩn trương thu dọn, tổ chức thông xe một vệt và tiếp tục khắc phục các thiệt hại.