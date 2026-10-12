Mưa lớn gây ngập ở Long Xuyên

Đường Võ Thị Sáu nhiều đoạn bị ngập sâu. (Ảnh: THANH DŨNG)

Mưa lớn và kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ nên nhiều tuyến đường nội ô thoát nước không kịp, gây ngập tại các tuyến đường lớn như Đề Thám, Hàm Nghi (phường Bình Đức).

Trong đó, có nhiều đoạn ngập sâu như đường Võ Thị Sáu, đường Hà Hoàng Hổ, Ung Văn Khiêm, Phạm Cự Lượng, khu vực chợ Mỹ Bình (phường Long Xuyên). Do hệ thống thoát nước trên đường Võ Thị Sáu, khu vực chợ Mỹ Bình thấp, nước cống theo đó dâng lên gây mùi hôi.

Đường Võ Thị Sáu có trường học nên lúc tan học, một số học sinh bì bõm lội nước, phụ huynh chạy xe gắn máy đón con xe đều bị ngập nước. Nhiều điểm buôn bán ở đoạn đường này bị ảnh hưởng.

Dưới đây là một số hình ảnh về ảnh hưởng của cơn mưa lớn chiều nay tại Long Xuyên:

Đoạn đường bị ngập gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

Học sinh lội nước sau giờ tan học.

Nước ngập sâu ảnh hưởng việc mua bán của người dân trên đường Võ Thị Sáu.

Một đoạn đường Võ Thị Sáu mưa lớn là bị ngập.

Một đoạn đường ngập sâu ở đường Võ Thị Sáu.

Nhiều đoạn đường ở phường Long Xuyên bị ngập sâu sau cơn mưa.