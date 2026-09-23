Mưa lớn gây ngập ở Đồng Nai: Đang tìm kiếm người nghi mất tích do nước cuốn

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn kéo dài liên tục từ chiều 22/9 - 23/9 khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP Đồng Nai tiếp tục ngập cục bộ. Một số tuyến đường, khu dân cư bị nước bao phủ, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Sáng nay cảnh sát đã có mặt hỗ trợ bà con bốc gạo để chạy nước lớn đang dâng lên dần.

Tại phường Bình Long, nước dâng gây ngập cục bộ có đoạn dâng cao 1m, ảnh hưởng khoảng 25 hộ dân và một cơ sở tôn giáo; một ô tô bị nước cuốn xuống hồ Xa Cát.

Theo ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một người nghi bị nước cuốn cùng ô tô xuống hồ trên địa bàn.

Đang tìm kiếm một người cùng ô tô màu trắng nghi bị dòng nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 22/9, tại đường Sư Vạn Hạnh (khu phố Xa Cam, phường Bình Long), người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TP Đồng Nai), lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm. Lực lượng chức năng phát hiện một điện thoại di động cách vị trí hiện trường khoảng 50m.

Qua xác minh, chiếc ô tô màu trắng bị nước cuốn trôi nghi là của bà T.T.B.L (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, TP Đồng Nai). Người thân cho biết đã mất liên lạc với bà L từ khoảng 17h ngày 22/9.

Suốt đêm 22/9, các lực lượng huy động người và phương tiện chuyên dụng, rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những nơi có dòng chảy mạnh để tìm người nghi mất tích. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình khó khăn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Đến trưa 23/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người nghi mất tích.

Cảnh sát giúp bốc gạo và điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân.

Tương tự, sáng 23/9, khu vực cây số 7, đường ĐT767, ấp Sông Mây, xã Bình Minh, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đồng Nai) đã có mặt hỗ trợ người dân ứng phó với ngập lụt.

Trước đó, đêm 22/9 cũng tại xã Bình Minh, mưa lớn làm sập bức tường bên hông khu vực bếp của gia đình bà Trần Thị T ngụ ấp Sông Mây.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS xã đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, kiểm tra, xử lý khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ra khỏi vùng ngập.

Tại phường Long Bình, ngay trong tối 22/9, lãnh đạo phường cùng Ban CHQS phường, lực lượng dân quân thường trực và Ban điều hành các khu phố 4, 5 trực tiếp có mặt tại các điểm ngập để chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó.

Còn phường Trảng Bom, trước tình trạng ngập cục bộ tại một số khu vực, Ban CHQS phường đã triển khai cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng tại địa phương tiếp cận những điểm ngập để hỗ trợ người dân. Lực lượng chức năng tập trung di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hướng dẫn, cảnh báo tại những khu vực nước sâu, nguy hiểm; đồng thời khơi thông dòng chảy, thu dọn vật cản và hỗ trợ phương tiện lưu thông qua các điểm bị ngập.

Công tác đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa lớn được các đơn vị phối hợp triển khai.

Tương tự phường An Lộc, một số khu vực trên QL13 thuộc khu phố Thanh Thủy, đường Hồ Tùng Mậu thuộc khu phố Phú Thịnh và các khu vực lân cận cũng xảy ra ngập cục bộ.

Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai đã huy động cano cứu nạn cùng 154 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ và phương tiện, trang thiết bị tiếp cận các khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu duy trì lực lượng tại những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống phát sinh.

Nước dâng cao, tài sản người dân và công tác đảm bảo an toàn được triển khai đồng loạt ở các điểm ngập.

Cùng với công tác hỗ trợ người dân, Phòng CSGT Đồng Nai phối hợp các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện không nên phanh gấp, đánh lái hoặc chuyển làn đột ngột khi mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Video: Cảnh sát giúp người dân bốc gạo chạy lũ.

Khi đi qua khu vực ngập nước, người dân cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và lựa chọn lộ trình phù hợp. Trường hợp mưa quá lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, nên tìm vị trí an toàn để tạm dừng, tránh cố di chuyển khi điều kiện không bảo đảm. Trong điều kiện gió lớn, người dân cũng cần tránh dừng, đỗ phương tiện dưới cây xanh, biển quảng cáo, gần công trình xây dựng hoặc những vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Theo bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn tại TP Đồng Nai, mực nước trên các lưu vực sông Đồng Nai và La Ngà đang có xu hướng lên, trong đó lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện ở mức cao hơn báo động 2 và được dự báo tiếp tục biến đổi chậm trong 24h tới. Trên lưu vực sông La Ngà, mực nước tiếp tục lên dần và chịu tác động bởi việc điều tiết của hệ thống hồ chứa Đa Mi - Hàm Thuận. Về nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện ở mức cao hơn báo động 2 (112,50m) và được dự báo biến đổi chậm trong 24h tới. Trong khi đó, lũ trên sông La Ngà tại trạm Phú Hiệp đang ở mức thấp hơn báo động 2 (105,50m), nhưng có xu hướng tiếp tục lên trong 24h tới.