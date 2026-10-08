Mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại phía Nam Đà Nẵng

Nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ ngập sâu.

Ngày 8-10, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, nhiều xã, phường phía Nam TP Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn, có nơi mưa rất to. Sau nhiều giờ mưa liên tục, nhiều tuyến đường tại khu vực Tam Kỳ và Núi Thành bị ngập, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông.

Tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Trưng Nữ Vương… xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn giao với đường Trần Dư dài khoảng 200m bị ngập sâu. Có thời điểm nước dâng quá nửa bánh xe máy, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều học sinh trên đường đến trường phải chậm tốc độ, tìm cách vượt qua đoạn ngập.

Trong khi đó, nhiều đoạn trên đường Hùng Vương, tuyến đang được thi công mở rộng, đoạn qua phường Bàn Thạch đến phường Hương Trà cũng bị ngập khá sâu. Tại đường Trưng Nữ Vương, khu vực đang triển khai dự án thoát nước còn dang dở, nước mưa không thoát kịp, gây ngập trên diện rộng, ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.

Tại khu vực Núi Thành, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp hơn. Trước lượng mưa lớn, nhiều khu vực bị ngập sâu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng trên địa bàn triển khai hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ngập.

Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước dâng nhanh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị khẩn trương tiếp cận những khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng biên phòng đồng thời phối hợp hỗ trợ các trạm y tế, trường học và hộ gia đình di chuyển người, tài sản, trang thiết bị, vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập sâu.

Khắc phục sạt lở tại xã Trà Linh.

Không riêng khu vực đồng bằng, tại các xã miền núi TP Đà Nẵng cũng xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất. Cụ thể, đêm 7-10, trên đoạn đường từ Trung tâm hành chính xã Trà Linh đi làng Konpin xuất hiện sạt lở đất với khối lượng lớn đất đá, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước tình hình đó, UBND xã Trà Linh chỉ đạo triển khai công tác khắc phục, thông tuyến khẩn cấp trong sáng 8-10; đồng thời bố trí biển cảnh báo, giăng dây tại các vị trí nguy hiểm. UBND xã đề nghị bà con chủ động nắm tình hình, hạn chế lưu thông qua các khu vực có dấu hiệu sạt lở, có biển cảnh báo để đảm bảo người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Ngập cục bộ tại một số khu vực tại xã Chiên Đàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 7 đến 13 giờ ngày 8-10 phổ biến 50-130mm, riêng vùng đồng bằng ven biển phía Nam thành phố phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn như Xuân Bình 281.6mm, Tam Kỳ 259.4mm, Tam Trà 370.4mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 8 đến sáng sớm ngày 9-10 tại các xã, phường thuộc TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, vùng núi phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị…