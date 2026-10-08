Mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại khu kinh tế Dung Quất

Sáng 8/10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Nước tràn sang đường khiến giao thông đi lại của người dân trên địa bàn xã Vạn Tường gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Địa phương cử lực lượng trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình. Đồng thời, khẩn trương khoanh vùng, giăng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Ông Hiền cho biết, duy trì túc trực 24/24h tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn cũng như công tác cứu nạn, cứu hộ.

Được biết, mưa lớn liên tục trong nhiều giờ khiến nước ứ đọng không kịp thoát, gây ngập sâu ở một số đoạn đường nội bộ và trục chính tại các khu dân cư.

Đáng chú ý là tuyến đường vào khu dân cư Cà Ninh (thôn Thượng Hòa), khu dân cư 12, 13 (thôn Đông Lỗ) ngập nước vào nhà dân, và khu vực đường vào rừng dừa nước Cà Ninh (thôn Phú Long).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi trong 24 giờ qua trên khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; lượng mưa phổ biến từ 25 - 100mm, riêng trạm Lý Sơn (Đặc khu Lý Sơn) hơn 244mm, trạm Châu Ổ (bao gồm các xã: Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương, Vạn Tường, Đông Sơn) với lượng mưa hơn 146mm, trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) hơn 133mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) hơn 128mm.

Xã Vạn Tường yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố tình di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc đi bộ qua các khu vực đã được giăng dây cảnh báo hoặc những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Nước tràn vào sân nhà dân gây ngập.

Không tụ tập vớt cá, thả lưới, bắt cá hay bơi lội tại các khu vực nước ngập, dòng chảy xiết để tránh nguy cơ bị cuốn trôi, đuối nước.

Chủ động kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng ngừa sự cố chập cháy do ngập nước.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa có phổ biến từ 30 - 100mm, có nơi trên 130mm.