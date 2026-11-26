Nhiều tuyến đường ở Lý Sơn nước ngập sâu

Tại đặc khu Lý Sơn, mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu. Nước dâng cao, chảy xiết tại một số khu vực, gây trở ngại cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Đáng chú ý, khu vực Xóm Cầu có dòng nước chảy mạnh, trong khi các khu vực đồng ruộng bị ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do nhiều giếng, hố sâu và công trình thoát nước bị nước che khuất, khó nhận biết.

Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp, di dời tài sản

Trước tình hình trên, UBND đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết. Công an Lý Sơn cũng tăng cường lực lượng túc trực, cảnh báo tại những vị trí ngập sâu, nguy hiểm nhằm phòng ngừa tai nạn.

Tại khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường thuộc phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành ngập nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân. Để bảo đảm an toàn, một số trường học trên địa bàn hai phường đã thông báo cho học sinh nghỉ học trong sáng 26-11.

Một số tuyến đường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi bị ngập, phương tiện lưu thông qua lại khó khăn

Bà Nguyễn Thị Thúy, người dân sống trên đường Phan Đình Phùng, phường Nghĩa Lộ, cho biết mưa lớn khiến nước thoát không kịp, đường Phan Đình Phùng bị ngập, phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn, một số xe bị chết máy. Bà Thuý mong nước sớm rút để việc đi lại trở lại bình thường.

Người dân chặn không cho nước tràn vào nhà

Tại xã Thọ Phong, mưa lớn kéo dài cũng làm ngập một số tuyến đường. Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã, trên địa bàn ghi nhận 2 vị trí ngập là tràn thôn Thọ Bắc và tràn cát thôn Thọ Đông. Do nước dâng cao, dòng chảy mạnh, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng được bố trí túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân di chuyển.

Trong khi đó, tại xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều 25 đến sáng 26-11 khiến một số tuyến đường và khu dân cư ngập cục bộ. Khoảng 6 giờ ngày 26-11, nước sông Phước Giang dâng cao, tràn qua Tỉnh lộ 628, đoạn trước trụ sở UBND xã. Tại xã Đông Sơn, tuyến đường liên thôn Định Tân - An Hải xảy ra sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để kịp thời cảnh báo và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Hà Vy