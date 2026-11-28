Tại một số địa bàn, nước lũ dâng nhanh, người dân phải khẩn trương di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Nước gây ngập một số tuyến đường và nhà dân ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, chiều 12/11 (ảnh tư liệu, minh hoạ)

Tại khu vực phường Quy Nhơn Nam, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông. Trên Quốc lộ 1D, các đoạn qua khu vực cây xăng số 28, chung cư Lamer và một số vị trí lân cận bị ngập, khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Tại khu vực ao cá Bác Hồ, đường Tây Sơn, nước tràn vào một số nhà dân.

Đáng chú ý, đường Nguyễn Tất Thành, đoạn trước cổng siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, bị ngập nặng, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều trở ngại. Một số tuyến đường nội thị khác như Thành Thái, Diên Hồng, Điện Biên Phủ cũng xảy ra ngập cục bộ, có nơi ngập sâu, gây ùn tắc và chia cắt giao thông.

Tại khu vực phía Bắc tỉnh, tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp. Các điểm ngập được ghi nhận gồm tràn Phú Nông, tràn Hy Tường (Tổ dân phố Hoài Sơn Đông); tràn Quy Thuận (Tổ dân phố Hoài Châu Bắc); bờ tràn đường Lê Thánh Tông (Tổ dân phố Công Thạnh) và bờ tràn Tổ dân phố Liễu An. Đặc biệt, khu vực đoạn cao tốc đi qua Tổ dân phố Hoài Sơn ghi nhận tình trạng sạt lở bờ suối.

Tại Tổ dân phố Hoài Sơn Nam, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều nhà dân ở khu vực xóm 5 bị ngập. Trước tình hình này, người dân khẩn trương di chuyển tài sản, đưa gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo. Các hộ dân cũng chủ động hỗ trợ những gia đình có người già, trẻ nhỏ vận chuyển đồ đạc, vật nuôi và sơ tán đến vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Theo thông tin quan trắc, hiện lũ trên sông An Lão đang xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Lúc 7 giờ ngày 28/11, mực nước tại Trạm An Hòa đạt 23,42 m, cao hơn báo động 2 là 0,42 m. Trong khi đó, mực nước tại Trạm Bình Nghi là 13,36 m, thấp hơn báo động 1 là 2,14 m; tại Trạm Thanh Hòa là 5,37 m, thấp hơn báo động 1 là 0,63 m.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ 8 giờ ngày 27/11 đến 8 giờ ngày 28/11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100 mm, một số nơi vượt 150 mm; trong đó, An Hưng ghi nhận 233,8 mm, An Hòa 152,2 mm và An Quang 151,3 mm.

Dự báo từ sáng 28/11 đến sáng 30/11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực giữa tỉnh có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Đáng lưu ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ sáng 30/11 đến sáng 1/12, khu vực phía Đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc nhiều xã, phường như An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp và Bình An.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để tổ chức cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện nhỏ xung yếu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.