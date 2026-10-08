Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Gia súc, gia cầm được người dân xã Vạn Tường đưa đến khu vực khô ráo

Tại xã Vạn Tường, đến sáng 8.10, nhiều hộ dân ở các Khu dân cư số 2, 3 và 13, thôn Đông Lỗ vẫn bị ngập sâu. Người dân cho biết nước bắt đầu dâng nhanh từ đêm 7.10. Chủ động ứng phó, nhiều gia đình đã kê cao bao lúa, tài sản và vật dụng sinh hoạt lên vị trí an toàn.

Ngay khi nhận được thông tin, UBND xã Vạn Tường đã huy động Công an xã, lực lượng Quân sự phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 đến các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân.

Các lực lượng có mặt tại các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân

Các lực lượng tập trung di chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi khô ráo; đồng thời duy trì trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ, sơ tán người dân khi tình hình diễn biến bất thường.

Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư tại xã Vạn Tường ngập sâu

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn bị ngập cục bộ.

“Sáng nay, chính quyền địa phương trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, giăng dây cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân; đồng thời duy trì túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án hỗ trợ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn”, ông Hiền nói.

Theo UBND xã Vạn Tường, mưa lớn liên tục khiến nước không kịp thoát, gây ngập tại một số tuyến đường nội bộ và trục chính ở các khu dân cư. Tại các điểm ngập sâu, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, giăng dây và cắm biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người dân đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.

Nước dâng nhanh ở một số dân cư thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc đi bộ qua những khu vực đã được giăng dây cảnh báo, các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Đồng thời, không tụ tập vớt cá, thả lưới, bắt cá, bơi lội tại khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh để phòng tránh nguy cơ đuối nước.

Các hộ dân cần chủ động kê cao tài sản, kiểm tra hệ thống điện trong nhà để phòng ngừa chập cháy do ngập nước; không để trẻ em chơi đùa, bơi lội gần khu vực nước ngập, kênh rạch, mương thoát nước.

Nước ngập qua đường một số điểm ở xã Đông Sơn

Tại xã Đông Sơn, một số điểm nước đã ngập qua đường. Trước tình trạng mưa kéo dài, chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp có thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động theo dõi thời tiết, kê cao và di chuyển tài sản, người, gia súc đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập sâu...

Chính quyền địa phương duy trì lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 25-100mm; riêng trạm Lý Sơn hơn 244mm, trạm Châu Ổ hơn 146mm, trạm Trà Khúc hơn 133mm và trạm Quảng Ngãi hơn 128mm.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi trên 130mm.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa, mực nước, duy trì lực lượng ứng trực tại những khu vực xung yếu và chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.