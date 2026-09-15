Mưa lớn gây ngập nhiều cầu tràn, chia cắt giao thông ở Thanh Hóa

Nước ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm khi qua các cầu tràn

Ngày 15/9, phóng viên ghi nhận tại xã Tân Thành, nhiều điểm cầu tràn bị ngập do mưa lớn kéo dài từ đêm trước. Tại tràn Thành Nàng, nước dâng khoảng 80-100 cm, khiến người dân và phương tiện không thể qua lại.

"Mưa suốt đêm qua, nước dâng ngập cả cầu tràn, chúng tôi muốn đưa con đi học cũng không được. Sáng nay nhà trường thông báo cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Nhiều diện tích lúa cũng bị ngập, hư hỏng hết", ông Lương Văn An, người dân địa phương, nói.

Cầu tràn Thành Nàng, xã Tân Thành bị nhấn chìm trong lũ.

Giao thông tạm thời chia cắt.

Theo UBND xã Tân Thành, địa phương ghi nhận 15 điểm ngập, trong đó có 4 tràn gồm: Bến Nhạ ngập 60-80 cm, Hai Sông 60-80 cm, Thành Nàng 80-100 cm và Thành Sơn 40-60 cm. Ngoài ra, 10 điểm đường dân cư bị ngập và 3 điểm sạt lở trên các tuyến đường.

Mưa lớn cũng khiến khoảng 12,5 ha lúa bị ngập. Riêng thôn Thành Nàng, do nằm giữa các tràn Thành Nàng, Thành Sơn và Hai Sông, 267 hộ với gần 1.400 nhân khẩu tại các khu vực xóm Na Hụ (Làng Hạ), Làng Nàng, Làng Lấm và Làng Dỏ cơ bản bị cô lập.

Cầu tràn Bến Nhạ xã Tân Thành.

Tuy nhiên, điện và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại khu vực này vẫn được bảo đảm, đời sống người dân cơ bản ổn định. Để phòng ngừa rủi ro, chính quyền xã thông báo cho các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong ngày 15/9.

UBND xã Tân Thành chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phối hợp Công an, Quân sự và các thôn duy trì trực 24/24 giờ; tổ chức cảnh báo, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực ngập tràn, sạt lở.

Tại xã Hóa Quỳ, giao thông cũng bị chia cắt nhiều điểm ( Ảnh: CTV)

Tại xã Hóa Quỳ, ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã, trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở và các tràn bị ngập.

Ông Hùng cho biết, tình hình trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa ghi nhận thiệt hại lớn. Tuy nhiên, 13 tràn đường liên thôn tại 6 thôn có nước dâng cao, chảy mạnh qua đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng và các thôn hạ barie cảnh báo, bố trí người trực, hướng dẫn người dân không đi qua các khu vực ngập sâu.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: CTV)

Một số tràn như: Hóa Quỳ 2, Bình Lương 1 và Bình Lương 2 có nước dâng khoảng một mét. Riêng tràn sông Quyền trên tỉnh lộ 520B ngập sâu khoảng một mét. Lực lượng chức năng được bố trí tại đây để hướng dẫn người dân, phương tiện đi đường tránh, không tiếp cận khu vực nước chảy xiết.

Các lực lượng cũng xuống cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản; hướng dẫn những hộ ở khu vực trũng thấp kê cao tài sản, chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại.

Chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân

Đại diện UBND xã Thanh Kỳ cũng biết, mưa lớn khiến các ngầm tràn bị ngập sâu, trong khi khe suối, ao hồ tiếp tục dâng cao. Hiện nay các điểm cầu tràn đều đã được rào chắn, cấm người qua lại. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn tại khu vực ven sông suối, chân taluy, sườn đồi; khuyến cáo không tự ý đi qua ngầm tràn, đánh bắt cá hoặc vớt củi trong thời gian mưa lũ.

Nước lũ nhấn chìm con đường ở xã Vạn Xuân (Ảnh: CTV)

Tại xã Tượng Lĩnh, một số khu vực trũng thuộc thôn Tượng Sơn bị ngập, ảnh hưởng khoảng 10 hộ. Công an xã đã hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời giúp bảo vệ tài sản.

Tại các xã Hà Long, Yên Nhân, Thanh Kỳ, Thượng Ninh và Thọ Ngọc, Công an xã lập chốt tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, bố trí lực lượng kiểm tra và hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Người dân không nên qua lại các điểm cầu tràn ngập lụt, nguy hiểm. (Ảnh: CTV)

Nhà dân ở xã Hoằng Sơn bị ngập trong nước. (Ảnh: CTV)

Theo dự báo trước đó, từ chiều 13/9 đến ngày 17/9, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Thực hiện chỉ đạo, Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường bám địa bàn, nắm tình hình, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các tuyến giao thông xung yếu.

Lực lượng chức năng được phân công tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng tránh; chuẩn bị lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời người, tài sản và cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống xấu.

Với phương châm "4 tại chỗ", lực lượng Công an duy trì quân số thường trực, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở, ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.