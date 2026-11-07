Mưa lớn gây ngập nhà, sạt lở tại xã Bắc Hà

Thông tin từ xã Bắc Hà, đến 7h45 sáng 7/11, có tổng số 9 thôn bị thiệt hại tại khu vực trung tâm và khu Na Hối, Thải Giàng Phố, số hộ bị thiệt hại 42 hộ (38 hộ bị ngập nhà, 1 hộ sập tường nhà, 1 hộ sạt đất vào tường nhà khối lượng 50m3), giao thông bị chia cắt ngập đoạn cầu đường 20/9 ngầm tràn và khu vực chợ trâu, cầu Tà chải.

Mưa lớn gây ảnh hưởng tài sản của người dân. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Ngoài ra một số diện tích hoa màu bị ngập úng, thiệt hại.

Giao thông bị chia cắt. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Ngay sau khi thiên tai, lãnh đạo xã Bắc Hà đã xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả; Các lực lượng Công an, Quân sự, các đơn vị và lực lượng tại chỗ đang hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Mưa lớn rạng sáng gây ảnh hưởng nhiều hộ dân ở xã Bắc Hà.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục tổng hợp và nắm tình hình thiệt hại.