Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường tại Quảng Trị

Công an xã Bến Hải (Quảng Trị) lập rào chắn, khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các tuyến đường nước ngập sâu. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực phía Nam tỉnh có khả năng xuất hiện mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 250 mm trong hai ngày tới, nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp.

Cụ thể, sáng 6/10, tại xã Vĩnh Linh, do ảnh hưởng của mưa lớn, một số tuyến đường đã xuất hiện tình trạng ngập nước. Trong đó có tuyến từ thôn Bình An đi Lai Bình qua khu vực cầu Trạm; tuyến từ thôn Lai Bình đi khu vực Bắc Phú cũ; một số tuyến đường liên thôn tại Chấp Lễ và các khu vực khác.

Công an xã Vĩnh Linh đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra các khu vực bị ngập, đặt biển cảnh báo tại những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực đã ngập nước, nhất là nơi có biển cảnh báo; không cố vượt qua nơi nước sâu, chảy xiết và cần chủ động lựa chọn tuyến đường khác an toàn.

Tại xã Vĩnh Hoàng, cầu Trường Kỳ cũng đã bị ngập, việc lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm. Công an xã Vĩnh Hoàng khuyến cáo người dân không cố tình lưu thông qua khu vực ngập, chủ động lựa chọn tuyến đường khác và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, ngày 6/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa to, rải rác mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ sáng 6/10 đến sáng 8/10 phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, khoảng 100 mm trong 3 giờ.

Khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị trong ngày 6/10 có lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, sau đó mưa giảm dần. Tuy nhiên, trong ngày và đêm 8/10, mưa có khả năng gia tăng trở lại trên toàn tỉnh. Khu vực phía Bắc dự báo có lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ trên 70 mm; phía Nam phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương đang tăng cường cảnh báo, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh. Tại xã Nam Cửa Việt, chính quyền địa phương cảnh báo một số khu vực thuộc cụm 1, cụm 2, cụm 3 và cụm 6 có nguy cơ ngập cục bộ khi xảy ra mưa lớn.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ được đề nghị kiểm tra nhà cửa, kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy và hệ thống thoát nước. Các hộ nuôi trồng thủy sản cần kiểm tra, gia cố bờ đê, bờ ao, hệ thống thoát nước và chủ động phương án thu hoạch đối với thủy sản đã đạt kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế thiệt hại.

Các địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; quản lý trẻ em, không để đến gần cầu, cống và khu vực ngập nước. Các hộ có tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động phương án neo đậu, bảo đảm an toàn trước diễn biến của mưa lớn, lốc, sét và gió mạnh.