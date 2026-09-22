Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường, phương tiện đi lại khó khăn

Đoạn quốc lộ 1, trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, phường Tam Hiệp ngập khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Ảnh: Lê Duy

Khoảng 15h30, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng tại một số khu vực trên quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tam Hiệp), đường Đồng Khởi và đường Bùi Văn Hòa.

Tuyến đường Đồng Khởi ngập khiến người dân phải dắt xe vào lề chờ nước rút để di chuyển tiếp. Ảnh: Lê Duy

Tại khu vực trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nước ngập khoảng nửa bánh xe tại một số thời điểm, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Một số xe máy bị chết máy phải dắt qua đoạn ngập.

Nước ngập tại một số khu vực đường Đồng Khởi vào giờ tan tầm khiến một số phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Lê Duy

Trên đường Đồng Khởi, nước cũng dâng tại một số khu vực, đặc biệt ở các tuyến hẻm kết nối với đường chính. Có thời điểm, một số ô tô con phải dừng lại trong hẻm do nước ngập, không thể di chuyển ra đường Đồng Khởi.

Mưa lớn xảy ra vào thời điểm chiều tối khiến lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tăng cao. Người dân di chuyển qua các khu vực ngập phải giảm tốc độ, chủ động quan sát và lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn.