Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường, phương tiện đi lại khó khăn
Chiều 22-9, một cơn mưa lớn trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.
Khoảng 15h30, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng tại một số khu vực trên quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (phường Tam Hiệp), đường Đồng Khởi và đường Bùi Văn Hòa.
Tại khu vực trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, nước ngập khoảng nửa bánh xe tại một số thời điểm, khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Một số xe máy bị chết máy phải dắt qua đoạn ngập.
Trên đường Đồng Khởi, nước cũng dâng tại một số khu vực, đặc biệt ở các tuyến hẻm kết nối với đường chính. Có thời điểm, một số ô tô con phải dừng lại trong hẻm do nước ngập, không thể di chuyển ra đường Đồng Khởi.
Mưa lớn xảy ra vào thời điểm chiều tối khiến lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường tăng cao. Người dân di chuyển qua các khu vực ngập phải giảm tốc độ, chủ động quan sát và lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/ban-doc/202609/mua-lon-gay-ngap-mot-so-tuyen-duong-phuong-tien-di-lai-kho-khan-0ea43a1/