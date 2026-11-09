Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa

Chiều 9/11, thông tin từ Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có thống kê về tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Mưa lớn đã gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Qua theo dõi của cơ quan chức năng, từ 0h - 14h ngày 9/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó xã Thanh Kỳ đạt 408,8mm, xã Yên Thọ 333,4mm, xã Nông Cống 266,8mm, xã Mậu Lâm 244,8mm, xã Xuân Bình 180mm.

Mực nước trên các sông ở Thanh Hóa có xu hướng lên. Riêng tại trạm thủy văn Chuối, mực nước sông Yên lúc 15h ngày 9/11 đạt 4,43m, vượt báo động 3 là 0,93m. Các sông khác trên địa bàn tỉnh hiện vẫn ở dưới mức báo động 1.

Mưa lớn đã gây ngập cục bộ đường vào khu dân cư Ná Mén, xã Vạn Xuân, ảnh hưởng đến 20 hộ với 80 nhân khẩu. Theo báo cáo địa phương, khu vực này hiện vẫn bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và thông tin liên lạc.

Trong lĩnh vực thủy lợi, kênh Nam Sông Mực tại xã Yên Thọ bị vỡ khoảng 50m, sạt mái trong kênh khoảng 40m; kênh chính Sông Mực tại xã Như Thanh bị sạt mái với chiều dài khoảng 100m.

Trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ, mố M2 của cầu bị sụt lún, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, tại Km24+987, tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, thuộc thôn Bái Sim, xã Thanh Kỳ, mố M2 của cầu bị sụt lún, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Ngay sau khi phát hiện hư hỏng, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ đã triển khai rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông.

Cụ thể, các phương tiện đi theo hướng Nghi Sơn-Bãi Trành được phân luồng tại Km19+200; hướng Bãi Trành-Nghi Sơn được chốt chặn tại Km30+600. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ tại hai đầu cầu, kiểm soát chặt chẽ khu vực, không để người và phương tiện đi vào vị trí nguy hiểm.

Chiều 9/11, phía Sở Xây dựng Thanh Hóa thông tin, sau khi nhận được thông tin về việc sụt lún mố M2, cùng ngày Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 7598/CĐBVN-TCGT gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I, yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó, khắc phục sự cố, sớm khôi phục giao thông trên tuyến.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Xây dựng Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng từ xa tại các nút giao kết nối với quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh; đồng thời thông tin rộng rãi về tình hình sự cố, phương án phân luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Sở Xây dựng Thanh Hóa được đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo dưỡng và nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu. Trường hợp cần thiết, nghiên cứu phương án làm đường tránh hoặc cầu tạm nhằm sớm khôi phục giao thông, phấn đấu thông xe tối thiểu một làn.

Việc cho phương tiện lưu thông trở lại chỉ được thực hiện sau khi công trình đã được kiểm tra, đánh giá và xác định bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các đơn vị cần rà soát toàn bộ cầu, cống và những đoạn tuyến xung yếu khác để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn do mưa lũ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến tỉnh lộ 505B, tại xã Yên Thọ xảy ra một điểm sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 200m³, gây tắc đường. Đơn vị quản lý đường bộ đang huy động nhân lực, vật tư, phương tiện tổ chức khắc phục để sớm thông tuyến.

Ngoài ra, có 12 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị ngập, gây tắc đường. Cụ thể, tỉnh lộ 505B có 2 vị trí tại xã Yên Thọ; tỉnh lộ 505 có 2 vị trí tại xã Công Chính; tỉnh lộ 512 có 1 vị trí tại xã Tượng Lĩnh; tỉnh lộ 518 có 1 vị trí tại xã Quý Lộc; tỉnh lộ 519B có 3 vị trí tại xã Tân Thành và Thắng Lộc; tỉnh lộ 520B có 1 vị trí tại xã Hóa Quỳ; tỉnh lộ 522 có 1 vị trí tại xã Ngọc Trạo và tỉnh lộ 530D có 1 vị trí tại xã Linh Sơn.

Ở hệ thống giao thông nông thôn, 35 ngầm tràn bị ngập, gồm xã Xuân Chinh 6 tràn, xã Hóa Quỳ 13 tràn, xã Thanh Kỳ 7 tràn, xã Mậu Lâm 8 tràn và xã Vạn Xuân 1 tràn. Hai ngầm tràn giao thông tại xã Yên Thọ cũng bị hư hỏng.

Trước tình hình trên, các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác tại những vị trí ngập sâu, sạt lở, không cho người và phương tiện đi qua nhằm bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các cấp, ngành và địa phương tại Thanh Hóa đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.

Cụ thể, trong sáng 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 3 đoàn công tác do Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, ứng phó với mưa lũ tại các địa phương gồm Thanh Tân, Thanh Kỳ, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn và phường Đông Sơn. Đồng thời, chỉ đạo bảo đảm an toàn các công trình đê điều, thủy lợi.

Đối với lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương tập trung xử lý, thu dọn đất đá sạt lở, khắc phục các vị trí hư hỏng nhằm sớm khôi phục giao thông.

Tại các điểm ngập lụt, sạt lở gây ách tắc, lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí người trực gác và hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Các địa phương cũng chủ động huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; chuẩn bị lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán, không để người dân thiếu đói, thiếu các điều kiện sinh hoạt cần thiết.