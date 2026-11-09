Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Thanh Hoá, kéo sập mố cầu huyết mạch

Mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến sáng 9/11 khiến nhiều địa phương ở Thanh Hóa ngập úng cục bộ, sạt lở đất và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân.

Một tuyến đường ở xã Nông Cống bị ngập sâu, người dân chèo thuyền trên đường

Ghi nhận tại xã Nông Cống, lúc 10h15 ngày 9/11, khu vực Cầu Ban, tuyến đường từ thôn Vạn Hòa đi thôn Vạn Thắng bị nước tràn qua mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông. Tại khu vực thôn Vạn Thiện, các tuyến đường dẫn vào thôn cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, nước lũ tràn vào nhiều nhà dân, có nơi ngập sâu trong khu vực nhà ở. Trước tình hình này, các hộ gia đình phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, kê cao đồ đạc, di chuyển vật dụng thiết yếu lên vị trí cao. Thậm chí, nhiều gia đình còn tự làm bè, sử dụng phao nổi để kê đỡ tài sản có giá trị, hạn chế thiệt hại do ngập lụt.

Nước lũ tràn vào nhà dân ở xã Nông Cống

Theo tin cảnh báo lũ trên sông Yên của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, vào lúc 6h ngày 9/11, mực nước tại trạm thủy văn Chuối đạt 2,40m, thấp hơn báo động II là 0,40m. Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, mực nước sông Yên tiếp tục lên và tại trạm thủy văn Chuối có khả năng đạt mức báo động III. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, khu dân cư và đô thị.

Một ngầm tràn ở xã Thanh Kỳ (Thanh Hoá) bị ngập cục bộ

Những địa phương được cảnh báo có nguy cơ ngập úng gồm: Nông Cống, Thăng Bình, Thượng Yên, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn.

Không chỉ khu vực đồng bằng, các địa phương miền núi của Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Người dân xã Thanh Kỳ di chuyển tài sản lên chỗ cao để tránh thiệt hại do mưa lũ

Tại xã Hóa Quỳ, mưa lớn khiến mực nước các sông, suối dâng cao, gây ngập lụt tại một số khu dân cư và các ngầm tràn, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Đến 7h ngày 9/11, tràn sông Quyền bị ngập sâu khoảng 40cm. Các tràn Bình Lương 1 và Bình Lương 2 cũng bị ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Hóa Quỳ bố trí lực lượng lập chốt tại hai đầu các điểm ngập, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, dựng barie ngăn không cho người và phương tiện đi qua. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn do mưa lũ.

Sạt lở một tuyến đường tại xã Thanh Kỳ

Tại xã Xuân Du, mưa lớn trong đêm 8 và sáng 9/11 khiến vị trí dốc Nổ Đó trên tuyến tỉnh lộ 520 xảy ra sạt lở, gây chia cắt tạm thời tuyến giao thông. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vị trí dốc Nổ Đó từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lũ trước đó và được huy động phương tiện san gạt, khắc phục. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, khu vực này tiếp tục sạt lở với khối lượng đất đá ước tính trên 500m3.

Sự cố không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực có địa hình đồi dốc, nền đất đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại xã Hoa Lộc, gần 7 ha hoa màu vụ đông của người dân thôn Bái Trung bị ngập úng cục bộ do mưa lớn trong đêm 8 và sáng 9/11, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sạt lở đất ở xã Xuân Du (Thanh Hoá)

Đáng chú ý, vào khoảng 3h sáng 9/11, một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng (xã Thanh Kỳ) bị sập. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với người và phương tiện.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Kỳ, sự cố sập mố cầu khiến tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự cố, chính quyền địa phương khẩn trương báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, huy động lực lượng đến hiện trường, tổ chức căng dây cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và ngăn không cho phương tiện lưu thông qua cầu.

Mố cầu Bái Sim tại Km24+987 (đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ) trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành bị mưa lũ kéo sập

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, nghiên cứu phương án khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do không khí lạnh tăng cường mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng và nguy cơ xuất hiện lũ trên sông Yên, ngày 9/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo dự báo, trong 24-48 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trên sông Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước có thể đạt báo động II trong sáng 9/11.