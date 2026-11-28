Nước lũ gây chia cắt tỉnh lộ 624 đoạn qua xã Thiện Tín.

Tại phường Trà Câu, mưa to kéo dài làm mực nước sông Trà Câu dâng cao, đạt mức trên báo động III khoảng 0,5 m và chưa có dấu hiệu rút. Nước lũ tràn qua tuyến kè dọc sông Trà Câu dài khoảng 2 km tại tổ dân phố Thủy Triều, chảy vào nhà dân gây ngập sâu. Toàn phường có khoảng 400 hộ dân thuộc tổ dân phố Đông Quang, nhiều nhà ngập trên 1 m. Các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, y tế, giao thông chưa thể thống kê do nước lớn; giáo dục, nước sinh hoạt, kè chống sạt lở và sạt lở núi chưa ghi nhận thiệt hại.

Ông Võ Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trà Câu, cho biết, chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời các hộ dân ở khu vực ngập sâu, có nguy cơ cô lập đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân kê cao tài sản, cấp phát mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ ngập sâu; đồng thời tăng cường theo dõi đoạn kè tràn nước tại tổ dân phố Thủy Triều, cảnh báo người dân không đi lại qua khu vực nguy hiểm, phát tin cảnh báo trên đài truyền thanh và duy trì trực ban 24/24 giờ.

Nước lũ gây chia cắt một tuyến đường tại phường Trà Câu.

Tại phường Đức Phổ, mưa rất to cùng nước sông Trà Câu và các nhánh sông lên nhanh gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Địa phương ghi nhận 30 hộ dân tại tổ dân phố Phố Minh bị ngập từ 25-40 cm, đã di dời 4 hộ đến ở xen ghép tại các nhà kiên cố trong khu dân cư và chưa có thiệt hại về nhà ở. Có 6 tuyến đường bị ngập khoảng 0,5 m.Ông Huỳnh Quang Dũng, người dân tổ dân phố Phố Minh, phường Đức Phổ cho biết, nước dâng bất ngờ nên gia đình không kịp di dời lúa dẫn đến bị ướt, chỉ kịp kê đồ điện tử lên cao. Theo ông, năm nay nước dâng cao khác thường dù lượng mưa chưa nhiều.

"Chính quyền phường Đức Phổ đã huy động lực lượng đắp đê bờ kè sông Trà Câu, hỗ trợ kê cao tài sản của người dân và cắm biển cấm qua lại tại các tuyến đường ngập sâu; tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn", ông Trần Ngọc Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đức Phổ, cho hay.

Nước sông Trà Câu tràn vào nhà dân tại phường Đức Phổ.

Theo báo cáo nhanh số 01 của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về công tác chỉ đạo ứng phó mưa lớn từ ngày 27-28/11/2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ đã làm ngập 15 khu dân cư ở nhiều xã, phường. Toàn tỉnh có 1.691 nhà dân bị ngập. Đến sáng 28/11, các địa phương đã di dời 83 hộ ở vùng ngập lụt; đồng thời chủ động di dời 12 hộ với 53 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ sạt lở đất tại thôn Nước Lăng, xã Ba Xa đến nơi an toàn.

Về cơ sở vật chất và hạ tầng, bước đầu ghi nhận trường mầm non và hội trường trường tiểu học - THCS ở xã Ba Vinh bị tốc mái tôn; khu bán trú trường PTDTBT TH&THCS Đặng Thùy Trâm (xã Đặng Thùy Trâm) bị thấm dột. Sạt lở, ngập chia cắt xảy ra tại nhiều tuyến đường và khu vực như: đường lên Bùi Hui, đường thôn Ba Chùa đi Ba Cung, đèo Lâm (xã Ba Tơ); đường ĐX47 và bờ suối Nước Nia đe dọa 12 hộ với 59 nhân khẩu (xã Sơn Hà)...

Đối với công tác vận hành hồ chứa, 127 hồ thủy lợi ở phía Đông tỉnh đạt dung tích trung bình khoảng 88% và 84 hồ ở phía Tây đạt trung bình khoảng 94,69%.

Cơ quan chức năng cắm biển chốt chặn tại các tuyến đường nguy cơ sạt lở.

Qua kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ tại một số địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, tỉnh đã chủ động chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án ứng phó từ trước đợt mưa lũ và điều tiết hồ chứa sớm, nhất là hồ Nước Trong và hồ thủy điện Đăkđrinh, nhằm giảm dung tích, đón lũ và cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu. Ông Đỗ Tâm Hiển nhận định trong sáng 28/11, diễn biến mưa lũ trên địa bàn rất phức tạp, nhất là tại lưu vực sông Trà Câu và sông Vệ, với khoảng 20 khu vực ngập úng, lũ chia cắt tại 6 địa phương. Tỉnh đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu và chia cắt.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Tâm Hiển cũng lưu ý thời tiết còn diễn biến phức tạp, đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng tránh; trường hợp người dân ở khu vực nguy hiểm không chủ động di dời, chính quyền địa phương cần áp dụng các quy định của pháp luật để đưa người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người do mưa lũ.

Dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, mực nước các sông có khả năng tiếp tục dâng cao, mở rộng phạm vi và kéo dài thời gian ngập tại các khu dân cư.