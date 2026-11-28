Tại TP Đà Nẵng:

Mưa lớn đêm qua đến sáng nay đã làm ngập lụt nhiều khu vực tại các xã như Tiên Phước, Quế Sơn, Tam Xuân, Hiệp Đức, Việt An,… Trong đó, tại xã Tam Xuân, nhiều khu vực trũng thấp đã bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Công an xã Tam Xuân đề nghị người dân theo dõi tình hình mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp, ngầm tràn và tuyến đường thường xuyên bị ngập; không cố tình đi qua những đoạn đường bị ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động lựa chọn tuyến đường khác phù hợp để di chuyển.

Khu vực cầu Suối Lung, xã Việt An bị ngập sâu, giao thông chia cắt hoàn toàn.

Tại xã Việt An, cầu Sơn (thôn Bình Sơn) và cầu Suối Lung (thôn Phú Mỹ) đã bị ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Công an xã Việt An khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không đi qua các cầu, ngầm tràn, tuyến đường đang bị ngập nước, kể cả khi nhận thấy mực nước chưa sâu; không đánh bắt cá, vớt củi, đứng xem nước lũ tại các khu vực nguy hiểm; đặc biệt lưu ý quản lý, nhắc nhở trẻ em.

Trong diễn biến có liên quan, sáng 28/11, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã có thông báo về việc điều chỉnh tăng lưu lượng nước qua tràn hồ thủy điện Sông Tranh 2 để tiếp tục duy trì mực nước hồ ở cao trình đón lũ thấp nhất +172m.

Theo thông báo, tại thời điểm 8h ngày 28/11, mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở cao trình 172m; lưu lượng nước về hồ là 770m³/s, lưu lượng qua máy phát điện là 202m³/s và lưu lượng qua tràn là 568m³/s.

Từ 9h ngày 28/11, Công ty Thủy điện Sông Tranh thực hiện điều chỉnh tăng lưu lượng nước qua tràn, với lưu lượng điều tiết dự kiến từ 70m3/s - 1.500m³/s, tùy thuộc vào lượng nước về hồ.

Thủy điện Sông Tranh 2 vận hành xả tràn.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết, tổng lượng mưa từ 8h ngày 27/11 đến 8h ngày 28/11, khu vực phía bắc tại TP Đà Nẵng phổ biến từ 15-50mm, riêng Bà Nà 173.2mm; phía nam thành phố phổ biến từ 60-150mm, có nơi cao hơn như Trà Cót 263.2mm, Tam Trà 255.6mm, Xuân Bình 211.2mm.

Dự báo từ sáng nay (28/11) đến sáng 30/11, tại các xã, phường phía bắc của TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 80-250mm, có nơi trên 350mm; tại các các xã, phường phía nam của thành phố có mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 180-350mm, có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa lớn có cường suất trên 150mm/3h.

Từ hôm nay (28/11) đến ngày 1/12, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia, sông Thu Bồn ở mức báo động (BĐ) 1 - BĐ 2, có nơi trên BĐ 2; sông Tam Kỳ ở mức BĐ 1 - BĐ 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Tại tỉnh Quảng Ngãi:

Nhiều khu vực trũng thấp và một số số tuyến đường tại các xã/phường như Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Phước Giang, Đình Cương, Vạn Tường, Bình Chương, Ba Gia, Nguyễn Nghiêm, Thiện Tín... đã bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1m.

Lực lượng chức năng lập rào chắn tại một khu vực bị ngập sâu trên địa bàn xã Ba Gia. Ảnh: CTV

Một vị trí sạt lở đất đá trên địa bàn xã Đặng Thùy Trâm.

Trong đó, tại xã Ba Gia, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước tại một số khu vực trên địa bàn xã Ba Gia đã dâng cao, gây ngập tràn qua các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời đặt biển cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Còn tại xã Thiện Tín, mực nước trên sông Vệ lên nhanh gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn xã, như thôn Phú Thọ bị ngập sâu, 540 hộ bị chia cắt; đoạn cầu Đồng Giữa cũ nối qua đèo Đồng Ngỗ, xã Mộ Đức bị ngập, cô lập 20 hộ; khu vực xóm Đèo thôn Ngọc Sơn có 29 hộ bị ngập sâu; thôn Tân Phú có khoảng 530 hộ bị cô lập hoàn toàn...

UBND xã và Công an xã Thiện Tín đề nghị bà con nhân dân khẩn trương chủ động các biện pháp ứng phó; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, kê cao tài sản, bảo vệ người và vật nuôi, chuẩn bị phương án di dời khi cần thiết. Đặc biệt, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động đưa người già, trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương đến nơi an toàn.

Phường Trà Câu bị ngập sâu tại nhiều vùng trũng thấp.

Công an xã phường Đức Phổ tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai.

Trong khi đó, mực nước trên sông Trà Câu đã vượt báo động 3 0,5m vào sáng 28/11. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Công an phường Trà Câu đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, tham gia hỗ trợ người dân vùng trũng thấp, ngập sâu đến nơi an toàn; đồng thời đề nghị bà con nhân dân chủ động kê cao tài sản, vật nuôi, di chuyển đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6h qua (từ 22h ngày 27/11 đến 4h ngày 28/11, trên địa bàn phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to với cường độ lớn. Dự báo trong 24h tới, ở khu vực trên còn tiếp tục có mưa, lượng mưa có khả năng đạt thêm từ 100-180mm, có nơi trên 250mm và lan rộng ra các khu lân cận.

Công an phường Trà Câu bám cơ sở, tham gia sơ tán người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Mưa lớn trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng cục bộ ở những vùng trũng, thấp, khu đô thị và một số tuyến đường tại các xã/phường: Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Phước Giang, Đình Cương, Vạn Tường, Thọ Phong, Bình Chương, Đông Sơn, Mộ Đức, Long Phụng, Minh Long, Ba Gia, Nguyễn Nghiêm, Thiện Tín… Thời gian ngập lụt cục bộ từ 5h ngày 28/11 đến khoảng 10h ngày 29/11.