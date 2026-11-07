Mưa lớn gây ngập lụt, mất điện tại nhiều khu vực ở Israel

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên một con đường tại làng Abu Ghosh, ngoại ô Jerusalem. Ảnh tư liệu - minh họa: timesofisrael.com

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng Israel cho biết lượng mưa lớn tập trung tại khu vực đô thị Tel Aviv và vùng đồng bằng Shfela. Trong khoảng thời gian từ 0h đến 6h sáng 7/11, thành phố Ashdod ghi nhận lượng mưa khoảng 45 mm, Rehovot 42 mm và Tel Aviv 40 mm, trong đó có thời điểm lượng mưa tại Tel Aviv đạt 35 mm chỉ trong 1 giờ. Đến 10h35 cùng ngày, tổng lượng mưa tại Ashdod đã lên tới 83 mm. Đáng chú ý, thị trấn Binyamina ở miền Bắc ghi nhận lượng mưa khoảng 50 mm chỉ trong vòng một giờ, gây ngập lụt tại nhiều khu vực.

Trong khi đó, người dân tại Gan Yavne và các khu vực lân cận, gần thành phố Ashdod ở miền Nam Israel, đã bị mất điện từ đêm 6/11 do hệ thống lưới điện trong khu vực bị hư hại bởi mưa lớn. Sự cố vẫn ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho các hộ dân trong khu vực.

Cơ quan Khí tượng Israel cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại nhiều thành phố ở miền Trung trong những giờ tiếp theo. Cảnh báo màu cam về nguy cơ ngập lụt được áp dụng đến 22h ngày 7/11 tại khu vực Carmel, các vùng ven biển phía Bắc, miền Trung và miền Nam, cùng khu vực chân đồi Judea. Trong khi đó, cảnh báo màu vàng về nguy cơ lũ quét được ban hành đối với sa mạc Judea và khu vực Biển Chết. Mưa cũng khiến nước đổ mạnh qua suối Nahal Qumran, gần Biển Chết, trong ngày 7/11, thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý thiên nhiên và công viên quốc gia.

Ngoài nguy cơ ngập lụt trên đất liền, tình trạng biển động tại Địa Trung Hải cũng được cảnh báo ở mức nguy hiểm. Cảnh báo màu cam về điều kiện tắm biển nguy hiểm có hiệu lực từ 22h ngày 6/11 đến 22h ngày 7/11. Chiều cao sóng dự kiến dao động từ 1,2 - 1,9 m và có xu hướng tiếp tục tăng.

Nhà chức trách Israel khuyến cáo người dân theo dõi các thông báo thời tiết, hạn chế di chuyển qua những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, đồng thời tránh các khu vực suối, dòng chảy và bãi biển trong thời gian thời tiết diễn biến xấu.