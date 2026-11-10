Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực ở Quảng Trị

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ 10h ngày 9/11 đến 14h ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến 60-185mm, riêng Trường Sơn đạt 215mm; khu vực phía Nam phổ biến 150-400mm, có nơi như Hướng Sơn lên tới 415mm.

Nước lũ chảy xiết qua nhiều ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị.

Mưa lớn khiến nước trên nhiều sông dâng cao. Lúc 10h ngày 10/11, mực nước sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn đạt 4,42m, thấp hơn báo động 2 chỉ 0,08m và đang tiếp tục lên.

Tại các khu vực miền núi, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu, chia cắt. Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua xã La Lay, cầu tràn ĐaKrông tại Km0+307 ngập khoảng 1m, gây tắc giao thông. Tuyến Quốc lộ 9B có các ngầm tại Km14, Km23 và Km25 ngập từ 30-50cm. Đặc biệt, cầu tràn Ba Lòng trên tuyến ĐT.588a ngập sâu khoảng 4m.

Nước lũ chảy xiết qua một ngầm tràn tại xã miền núi Kim Ngân.

Mưa lũ cũng gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 9C. Tại Km30+900, đoạn qua xã Kim Ngân, khoảng 6.000-7.000m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang huy động máy móc để khắc phục.

Sạt lở trên Quốc lộ 9C qua xã Kim Ngân

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước diễn biến mưa lũ, UBND tỉnh đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Lực lượng công an, quân đội, dân quân và các lực lượng tại chỗ được huy động kiểm tra các khu vực xung yếu, bố trí cảnh giới, rào chắn tại những tuyến đường, ngầm tràn bị ngập sâu, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.