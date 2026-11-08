Mưa lớn gây ngập hàng chục nghìn lều trại tại Gaza, nhiều gia đình mất nơi trú ẩn

Các khu lều trại ở Thành phố Gaza ngập trong nước mưa. Ảnh: AA

Tại Gaza, nơi cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng sau chiến tranh, người dân cho biết nước mưa đã làm ngập hơn 70.000 lều trại, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người phải di dời và gây một số trường hợp bị thương. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mưa lũ.

Cơ quan phòng vệ dân sự do Hamas điều hành cho biết đã nhận được khoảng 1.500 cuộc gọi cầu cứu từ những người phải di dời. Ba ngôi nhà bỏ hoang bị sập, song không gây thương vong.

Tại các khu lều trại ở thành phố Gaza và Deir al-Balah, miền Trung Gaza, người dân phải tìm cách gia cố lều bằng cát, sửa chữa những chỗ bị hư hỏng và đưa trẻ em ra khỏi khu vực ngập nước. Nhiều gia đình không thể cứu được đệm, chăn và quần áo bị nước mưa làm ướt.

Các tổ chức xã hội Palestine cảnh báo tình trạng mưa lũ đang đe dọa cuộc sống của hàng trăm nghìn người, đồng thời làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các tổ chức này kêu gọi gây sức ép để Israel cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza không bị hạn chế.

Các quan chức chính quyền Hamas tại Gaza cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu và thiết bị hư hỏng khiến lực lượng cứu hộ không đủ khả năng ứng phó. Họ cáo buộc Israel đã phá hủy nhiều phương tiện, máy móc phục vụ bơm nước và hiện chưa cho phép đưa thiết bị xây dựng vào Gaza trong thời gian ngừng bắn.

Ông Mustafa Qazzaat, thành viên Hội đồng thành phố Gaza, cho biết vùng lãnh thổ này cần khẩn cấp 200.000 căn nhà lắp ghép, cùng máy móc hạng nặng để dọn đống đổ nát, khôi phục đường giao thông và cung cấp điện, hệ thống sưởi.

Israel tuyên bố chưa cho phép triển khai tái thiết Gaza cho đến khi Hamas đồng ý giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này. Cơ quan Điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ (COGAT) thuộc Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh tại Gaza trước đợt mưa lớn.

Tại Israel, Cơ quan Khí tượng cũng ghi nhận mưa lớn ở khu vực ven biển và một số vùng đồng bằng nội địa cuối tuần này. Mưa lớn gây ngập đường, mất điện tại một số khu vực và buộc cảnh sát tạm đóng tuyến đường 90 gần Biển Chết do nguy cơ lũ quét. Bộ Y tế Israel cũng khuyến cáo người dân không bơi tại khu vực bờ biển Địa Trung Hải do lo ngại nước mưa cuốn nước thải ra biển.