Mưa lớn gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương ở Đồng Nai

Lực lượng chức năng phường Long Thành hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: ĐPCC

Ông Huỳnh Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Phước An, thành phố Đồng Nai cho biết: Mưa lớn trong đêm 29 đến sáng ngày 30-9 đã gây ra tình trạng ngập úng nặng trên địa bàn, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân. Theo đó, do mưa lớn, nước dâng cao đã gây ngập nặng tại khu vực ấp An Thạnh. Hàng trăm hộ dân trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân di dời đồ đạc, tài sản. Theo lãnh đạo địa phương, bước đầu nhận định, do mưa lớn kéo dài trên địa bàn, lượng nước mưa từ các khu vực lân cận đổ về khu vực ấp An Thạnh lớn, trong khi đó, Dự án Xây dựng đường 25C còn khoảng 1km cuối tuyến chưa hoàn thành nên nước mưa không kịp tiêu thoát đã gây ngập cục bộ.

Tại phường Long Thành, mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ trong đêm khiến nhiều khu vực ở Lộc An, ven suối Bưng Môn, An Lâm bị ngập sâu. Đặc biệt, đường ĐT.769 đoạn qua khu phố Lộc An ngập nặng, tràn vào nhà dân hai bên đường. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1m. Theo người dân, mưa lớn bắt đầu từ nửa đêm 29-9, đến khoảng 5h ngày 30-9, nước dâng cao, tràn vào nhà dân và chảy ngang qua đường.

Trong sáng sớm 30-9, nhiều người dân, công nhân và học sinh đi qua khu vực ĐT.769 phải bì bõm lội nước, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình trên, lãnh đạo địa phương cùng lực lượng chức năng đã trực tiếp đến các điểm ngập, hỗ trợ người dân di dời tài sản, điều tiết giao thông và hướng dẫn đi theo hướng khác. Đến khoảng 9h cùng ngày, tình hình tại các khu vực ngập ở phường Long Thành cơ bản ổn định. Thiệt hại đang tiếp tục được thống kê.

Tại xã Long Phước, mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h30-5h30 ngày 30-9 cũng gây ngập cục bộ tại một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn gây ngập cục bộ đường ĐT.769 đoạn qua phường Long Thành trong sáng 30-9. Ảnh: CTV

Tuyến đường từ khu vực cây xăng đến Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp có nhiều đoạn nước dâng cao. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà, mực nước ngập khoảng 60cm.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phước huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực đến các khu vực bị ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, kê cao đồ đạc, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm có nguy cơ ách tắc. Theo cơ quan chức năng địa phương, ngập lụt không gây thương vong về người. Tại một số khu vực, nước đang rút, các điểm ách tắc cơ bản được xử lý.

Tại xã Bình An, đường dân sinh từ ấp Sa Cá ra đường ĐT.769 cũng xảy ra ngập cục bộ. Mưa lớn khiến nước từ khu vực lô cao su đổ về, băng qua đường tại khu vực cống thoát nước, gây khó khăn cho người dân đi lại.

Trong khi đó, tại ấp Phước Nguyên, xã An Phước, mưa lớn cũng đã gây ngập tại một số khu vực, có nơi nước ngập sâu khoảng 1,5m, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Cơ quan chức năng địa phương đã triển khai lực lượng đến khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân và sẵn sàng di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng tiếp tục túc trực tại ấp Phước Nguyên để xử lý các tình huống phát sinh.