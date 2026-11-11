Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, hiện khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vẫn đang hứng chịu lượng mưa to đến rất to, có nơi vượt trên 190-250 mm.

Do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các hệ thống sông chính như sông Ba, sông An Lão, sông Kôn và sông Hà Thanh lên nhanh. Nhiều trạm thủy văn ghi nhận mực nước đã tiệm cận và vượt mức báo động 1, báo động 2. Riêng sông Hà Thanh được cơ quan khí tượng dự báo có khả năng vượt báo động 2, đe dọa gây ngập sâu các vùng trũng thấp ven sông.

Mưa lớn với cường suất cao gây tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp, ngầm tràn giao thông gây chia cắt giao thông nhiều tuyến đường tại khu vực Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng phân chia lực lượng chốt chặn hai đầu, căng dây cảnh báo trên những tuyến đường ngập cục bộ tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đáng chú ý, trong sáng 11/11, đất đá từ sườn núi sạt lở và tràn xuống khu vực tuyến đèo ven biển thuộc QL1D nối 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk

Nước lũ trên núi tràn xuống tuyến đường quốc lộ 1D khiến người tham gia giao thông nhất là xe máy có nguy cơ bị cuốn trôi khi liều lĩnh vượt qua.

Hiện chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn cấp dựng rào chắn, điều tiết giao thông và cấm di chuyển tạm thời trên tuyến quốc lộ 1D.

Không riêng gì quốc lộ 1D, những ngày qua đất đá từ sườn núi sạt lở và tràn xuống khu vực đèo Nha Sam thuộc địa bàn xã Canh Vinh.

Hiện chính quyền và lực lượng chức năng xã Canh Vinh đã dựng rào chắn, đồng thời phát đi thông báo cấm di chuyển tạm thời tại tuyến đường đèo Nha Sam, tuyến đường độc đạo dẫn vào làng Canh Tiến, nơi có 178 hộ dân sinh sống.